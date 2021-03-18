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貓奴暴動啦！滿滿的貓咪插畫太可愛　普潔推出醫療口罩

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記者李薇／綜合報導

普潔醫用口罩和人氣插畫家superB studio聯名推出4款口罩，滿滿貓咪的口罩，看起來超級可愛，也有不同造型髮型的貓咪理髮店風格，另外也有黃色的貓咪注意風格，每一款都是醫療口罩，戴起來非常獨特又安全。

▲貓咪,口罩,superB studio,親親,普潔。（圖／品牌提供） 

▲口罩設計非常可愛。（圖／品牌提供）

以滿版的貓咪大頭設計，「貓山貓海」的口罩造型，看起來可愛又繽紛，黃色的「貓出沒」注意，以簡約圖案的貓頭作為設計圖案，另外還有「阿喵理髮廳」的款式，每隻貓咪頭髮造型都不一樣，身為貓奴的人一定要買起來收集。

 ▲貓咪,口罩,superB studio,親親,普潔。（圖／品牌提供）

▲普潔的貓貓系列口罩。（圖／品牌提供）

響應春天百花綻放的季節，口罩品牌親親就推出全新的「雲染」系列口罩，將櫻花粉紅、薰衣草紫變成一朵朵浪漫的雲朵暈染風格，非常仙氣，另外還有粉藍交錯的雲朵海浪、灰粉交錯的灰霧粉染，每一款戴起來都非常美麗。

 ▲親親,口罩,寶雅,一心一罩。（圖／品牌提供）

▲親親的雲染系列口罩。（圖／品牌提供）

這次雲染系列的口罩，包裝設計非常優雅，都是漸層的圖案設計，絕對擊中女孩的心，想要收藏擁有，不僅設計感十足，材質也選用親膚性纖維並以三層防護工法製作，透氣性高，柔軟舒適型的耳帶，而且是三鋼印口罩，上面除了MD和Made in Taiwan，也通過衛部醫器壹字第008730號/廣告許可字號，衛部器廣字第11001005號等國家檢驗標準認證。

 ▲口罩,防疫,親親,一心一罩,寶雅,。（圖／品牌提供）

▲鑽豹的口罩看起來頗帥。（圖／品牌提供）

口罩品牌「一心一罩」也攜手家樂福獨家販售「鑽豹」紅包口罩禮盒，巧思設計又應景，」除了擁有全台領先的印刷定位技術之外，更研發出超親膚類蠶絲的絲柔醫療口罩，戴起來親膚柔滑又舒適，很適合每天使用，也是雙鋼印醫療口罩，符合CNS 14774國家標準、通過美國FDA、歐盟CE檢測標準。 

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貓咪, 口罩, superB studio, 親親, 普潔

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