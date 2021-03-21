不能去迪士尼也要買爆！　喝下縮小藥水的愛麗絲串飾超逼真

▲Disney x Pandora《愛麗絲夢遊仙境》系列首飾充滿童趣。（圖／Pandora提供）



記者陳雅韻／台北報導

熟悉《愛麗絲夢遊仙境》的故事，對於愛麗絲中「縮小藥水」、「妙妙貓」、「門把先生」、「瘋帽子茶會」、「Unbirthday Party」的橋段肯定不陌生，丹麥品牌Pandora與Disney迪士尼再度聯手，將經典元素化為俏皮串飾，引領粉絲再度踏上愛麗絲的魔幻旅程。



▲Disney x Pandora《愛麗絲夢遊仙境》Unbirthday Party茶壺串飾，2,880元。





▲Disney x Pandora《愛麗絲夢遊仙境》「Drink Me」縮小藥水瓶吊飾（左起）2,480元，瘋帽子茶會串飾2,480元，門把先生吊飾2,480元。



Pandora對於每個串飾設計向來講究，從此次與迪士尼合作的愛麗絲款式可領略，例如喝下藥水縮小的愛麗絲乘著浮在淚水中的縮小藥水瓶子，真的以半透明的藍色琺瑯呈現藥水瓶的玻璃質感，透出她的洋裝與腳，相當逼真；為配合主題，品牌也推出全新妙妙貓扣頭的925銀手環，露出神秘笑容的妙妙貓與背面裝飾尾巴的設計，讓穿搭此系列串飾更具整體性。

▲Disney x Pandora《愛麗絲夢遊仙境》妙妙貓釦頭925銀手環，3,280元。



迪士尼於1951年推出《愛麗絲夢遊仙境》動畫電影，至今已滿70個年頭，Pandora於今年推出此系列別具意義；而迪士尼商店也有不少新品滿足大小朋友，包括精緻的咖啡杯組、愛麗絲圖案手提包等，因新冠肺炎疫情無法到日本、美國等地迪士尼樂園遊玩兼掃貨，粉絲只能靠線上購物滿足一下了。

▲迪士尼商店推出愛麗絲手提包（左）約1,120元，咖啡杯組約1,500元。



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