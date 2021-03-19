fb ig video ETtoday search mobile

美福大飯店下午茶無限爽吃才765元！ 現切肉品、生猛海鮮　一餐飽整天

>

文／C編

平時上班工作辛苦，想好好犒賞自己一下，吃一頓絕對是不錯的選擇，購物網站「Her和她」推出「台北美福大飯店彩匯自助餐平日單人早餐或下午茶餐券」，多元的無國界料理，可以好好享受晨光或午後悠閒心情，原價1078元，特價765元，若平日不方便請假，假日只要加價100元便能使用餐券，依然很划算。

 ▲美福大飯店,彩匯,吃到飽,下午茶。（圖／品牌提供）

▲美福大飯店彩匯自助餐，平日單人早餐或下午茶餐券20ITF，原價1078元、特價765元。點我購買。

美福大飯店位於大直河畔，臨近捷運劍南路站，新古典風格的建築外觀相當霸氣醒目，飯店內的彩匯自助餐名聲響亮，是饕客們必訪的餐廳。在飯店吃早餐別有一種悠閒感，啜一口咖啡、喜歡中式、西式，甚至日式餐點都有選擇，古早味的粉漿蛋餅、南台灣道地的海鮮粥，都讓人食指大動，丹麥麵包、馬芬、可頌，或是自己挑選食材讓師傅現做歐姆蛋，則讓喜好西式早餐的人相當滿足，香港的茶樓早點很有風情，在彩匯自助餐廳也能吃到燒賣、叉燒包等，是來自港點師傅的好手藝。

 ▲美福大飯店,彩匯,吃到飽,下午茶。（圖／品牌提供）

▲美福大飯店下午茶看起來美味可口。

自助式下午茶有午後的輕鬆，又有正餐的美食，真的很享受，美福大飯店彩匯自助餐廳的下午茶，有鮮甜的海鮮、現切的美福肉品料理，千萬別忘了來一碗招牌的熟成牛肉麵，還有生魚片、壽司，甚至印度佳餚，大大地滿足味蕾，接著再拿一盤甜點、吃一碗冰淇淋，除了大滿足，沒別的詞可以形容。

 ▲美福大飯店,彩匯,吃到飽,下午茶。（圖／品牌提供）

▲各式各樣的甜點可以選擇。

▲美福大飯店,彩匯,吃到飽,下午茶。（圖／品牌提供） 

▲美福大飯店彩匯自助餐平日單人早餐或下午茶餐券20ITF，原價1078元、特價765元。點我購買。

「Her和她」推出「美福大飯店彩匯自助餐平日單人早餐或下午茶餐券20ITF」（可加價用於假日），原價1078元、特價765元，現省313元，非常適合家庭聚餐或三五好友一起享用，越多人吃省越多呢！

關鍵字：

美福大飯店, 彩匯, 吃到飽, 下午茶, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣

《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣

網友風靡「女團水」喝了不但瘦身、美白　兒茶素還能抗氧化

網友風靡「女團水」喝了不但瘦身、美白　兒茶素還能抗氧化

多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

「人間芭比」韓藝瑟超瘦的秘訣　有氧運動前先喝這一杯幫助燃脂 再不入手，就要大賣的3款單品！因為實在太好用又太便宜 年賣10萬支、100%使用好評的防曬是它　還沒用過真的很老土！ 44歲大S雙唇沒有死皮、零細紋　養出澎潤美唇的關鍵是一招 錢快準備好！愛馬仕要推出新頰彩　「亞洲限定」將再掀起爆排風潮 張柏芝撞衫「小17歲」鹿晗女友！同款襯衫秒分勝負　網讚：真的凍齡 凌晨5點就起床！韓年輕人掀「自律熱潮」　上班前做4件事展開一天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面