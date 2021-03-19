美福大飯店下午茶無限爽吃才765元！ 現切肉品、生猛海鮮　一餐飽整天

文／C編

平時上班工作辛苦，想好好犒賞自己一下，吃一頓絕對是不錯的選擇，購物網站「Her和她」推出「台北美福大飯店彩匯自助餐平日單人早餐或下午茶餐券」，多元的無國界料理，可以好好享受晨光或午後悠閒心情，原價1078元，特價765元，若平日不方便請假，假日只要加價100元便能使用餐券，依然很划算。

▲美福大飯店彩匯自助餐，平日單人早餐或下午茶餐券20ITF，原價1078元、特價765元。點我購買。



美福大飯店位於大直河畔，臨近捷運劍南路站，新古典風格的建築外觀相當霸氣醒目，飯店內的彩匯自助餐名聲響亮，是饕客們必訪的餐廳。在飯店吃早餐別有一種悠閒感，啜一口咖啡、喜歡中式、西式，甚至日式餐點都有選擇，古早味的粉漿蛋餅、南台灣道地的海鮮粥，都讓人食指大動，丹麥麵包、馬芬、可頌，或是自己挑選食材讓師傅現做歐姆蛋，則讓喜好西式早餐的人相當滿足，香港的茶樓早點很有風情，在彩匯自助餐廳也能吃到燒賣、叉燒包等，是來自港點師傅的好手藝。

▲美福大飯店下午茶看起來美味可口。



自助式下午茶有午後的輕鬆，又有正餐的美食，真的很享受，美福大飯店彩匯自助餐廳的下午茶，有鮮甜的海鮮、現切的美福肉品料理，千萬別忘了來一碗招牌的熟成牛肉麵，還有生魚片、壽司，甚至印度佳餚，大大地滿足味蕾，接著再拿一盤甜點、吃一碗冰淇淋，除了大滿足，沒別的詞可以形容。

▲各式各樣的甜點可以選擇。

▲美福大飯店彩匯自助餐平日單人早餐或下午茶餐券20ITF，原價1078元、特價765元。點我購買。



「Her和她」推出「美福大飯店彩匯自助餐平日單人早餐或下午茶餐券20ITF」（可加價用於假日），原價1078元、特價765元，現省313元，非常適合家庭聚餐或三五好友一起享用，越多人吃省越多呢！