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安耐曬小金瓶下殺600元！網友推爆：澎湖玩沒曬黑、已愛上

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文／C編

夏天即將到來，防曬是重要的課題，想避免曬黑、曬老，挑選合適的防曬品非常重要，網路上不管是PTT、美妝公社還是Dcard都一致好評推薦「資生堂安耐曬金鑽高效防曬露」，因為防水、耐汗，清爽又不會曬黑曬傷，所以大受歡迎，只要是夏天都不能沒有它。

▲Her安耐曬 。（圖／公關照） 

▲SHISEIDO資生堂 安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X版 60mlx2入，原價1900元，特價1199元。點我購買。

 ▲防曬,安耐曬,Her和她,防曬露。（圖／品牌提供）

▲許多人從事戶外活動時，只用安耐曬。（圖／anessa_official_shiseido IG）

資生堂的安耐曬早就是好評不斷，在各大美妝板上，每到夏天一定都會被洗版一波，之所以被推爆，一大原因是質地清爽，塗抹後雖然會在肌膚形成保護膜，但卻不會有悶感，防曬力很足，只要記得補擦，在海邊曬一整天太陽也沒有曬傷，可見真的厲害。

▲海邊 防曬 her安耐曬。（圖／Pexels） 

▲夏日防曬很重要。（圖／Pexels）

盤點網路上的評價，除了大推還是大推，「我用安耐曬，從澎湖回來沒曬黑，已愛上」、「超推安耐曬的，死忠了很多很多年，不管是下水還是流汗後一定補擦，都沒曬黑」、「夏天出去玩我都用安耐曬」、「玩水還是建議安耐曬，超級無敵防水，只是要記得洗乾淨」。

▲Her安耐曬 。（圖／公關照） 

▲SHISEIDO資生堂 安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X版 60mlx2入，原價1900元，特價1199元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出「SHISEIDO資生堂安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X版 60mlx2入」，原價1900元，特價1199元，相當於一瓶只要600元左右，夏天出門相當需要，趁低價多入手幾瓶，絕對是明智的。

關鍵字：

防曬, 安耐曬, Her和她, 防曬露, Her

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