口紅、醬油好難清？8個超實用「洗衣去漬小技巧」幫你省下送洗費

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貌似會「洗衣服」的你，只知道把衣服丟進洗衣機裡，一遇上衣服滴到醬油、沾到口紅或發黃時就舉手投降，只能送去洗衣店？快把以下8個超實用的洗衣去漬小技巧學起來，以後自己在家也能搞定這些煩人污漬，讓衣服潔白如新、乾淨芳香，省下送洗費也不用多等好幾天了！

＃衣服噴到醬油



吃飯時再怎賣小心，難免都會碰到醬油滴到衣服上的狀況，有兩個小妙招可以幫助輕鬆去除衣服上的醬油漬。第一，可先將衣物用水浸濕，用白糖在醬油漬局部搓洗，再接著清洗就可以；第二種，可用小蘇打粉塗上浸濕的醬油漬局部，等待10分鐘後再接著清洗就能去除。

＃沾到血跡



女生生理期或有時候跌倒受傷，衣物沾到血跡時，要記住千萬別用熱水洗，因為血液含有蛋白質，蛋白質遇到熱水會凝固，反而更難洗。剛沾上的血跡直接用冷水或鹽水加上肥皂搓揉就能洗乾淨；若是沾到的時間較久，可以將雙氧水噴在染血的位置，等5~10分鐘，待其慢慢起泡後放進清水洗淨，或再用肥皂搓洗一下，就能洗得很乾淨。

＃衣物發黃



衣物洗個幾次開始泛黃，大多是因為螢光劑減弱的關係，可將洗米水和橘子皮用鍋子加熱煮沸後，再將泛黃的衣物放入鍋中浸泡一陣子，再拿出來搓洗就能讓衣物恢復潔白。

＃黏到口香糖

黏到口香糖的衣服先裝進塑膠袋放進冰箱冷凍室，等幾個小時待口香糖變硬後，拿出來輕輕搓揉就能很輕鬆去除口香糖了。

＃沾到唇彩、口紅印



衣服不小心沾到唇彩時，可以用氣泡礦泉水或調酒用蘇打水沾濕乾淨的布，再輕輕拍在沾到唇彩之處，就能輕鬆去除。

＃被原子筆畫到

衣服不小心被筆畫時，有個很簡單的方式就能幫助去除筆跡。用棉花棒沾取酒精，在畫到的局部反覆擦拭到筆跡不再淡化後，再以一班清潔劑輕輕搓揉剩下的痕跡，最後以清水沖洗乾淨即可。

＃汗漬



運動後流汗的汗水含有脂肪，容易凝結在衣物纖維內，產生汗漬，想去除汗漬有兩種方法。第一，將檸檬切片放到煮沸的滾水中，再將有汗漬的衣物放入浸泡約15分鐘，再進行清洗；或是可在清水加入2匙氨水，把有汗漬的衣物浸泡數分鐘後搓洗一下汗漬處，後續再進行清洗即可。

＃衣服有異味



衣服放在衣櫃底層久了沒有通風，或是洗完衣服放太久沒有拿起來晾曬，衣服都會有一股潮濕難聞的味道，可將衣物浸泡在20：1的白醋混合清水中，浸泡10分鐘後再正常清洗，就能去除異味。

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