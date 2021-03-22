《女神降臨》文佳煐靠5招瘦身秘訣從沒胖過　照做養出神仙級美腿

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@m_kayoung

大熱漫改韓劇《女神降臨》完結後話題持續延燒，雖然劇中兩大男主角車銀優與黃仁燁搶走了大半風采，但是飾演女主角的文佳煐也因此人氣大增了不少，身高有169公分的她，一直以來都維持著46公斤左右的體重，完美複製漫畫裡女神般的身材，尤其是逆天的筆直長腿羨煞所有少女，接著就一起來看看文佳煐維持體態的減肥秘訣吧。

＃節食失敗過的經驗

從14歲就出道的文佳煐，越長大越漂亮，幾乎沒有任何發福到崩壞的階段，不是因為吃不胖，而是因為擁有一套適合自己的減肥方法。

就算是女神也一樣，文佳煐也曾經採用過極端的減肥方法，那就是「餓肚子」，一天只吃一餐，但是最後她失敗了，而且很快就復胖。自此她不再靠節食來維持身材，靠著節食失敗的經驗了解到，多動才是減肥的良藥。

＃熱愛爬山、皮拉提斯

因為了解到運動的重要性，文佳煐漸漸培養了許多動態興趣，包括爬山健行、以及女星們都喜歡的皮拉提斯，同時也像大家一樣會上健身房鍛鍊局部肌肉。

＃從小練芭蕾

要說文佳煐有什麼不一樣的秘訣，大概就是她從小就練芭蕾，因為跳芭蕾舞的關係，有許多的伸展動作都能讓身體線條更滑順，瘦到該瘦的地方，這也是文佳煐保持四肢纖細的要點。

＃喜歡泡澡

文佳煐喜歡泡澡的程度一週大概要泡4～5次，不只是一種放鬆身心靈的享受，泡熱水澡的主要功能還有促進血液循環、加速新陳代謝，對瘦身也有幫助。

＃喝很多水

雖然多喝水已是陳腔濫調，但文佳煐依然強調，即使工作很忙還是要記得喝大量的水，才有助於身體排毒，此外，也能增加飽足感，不會常常覺得肚子餓。

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