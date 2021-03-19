亮・珠寶／香奈兒N°5香水百周年　打造激似瓶身巨鑽項鍊捨不得賣

▲香奈兒慶祝N°5香水誕生100周年，打造奢華無比的55.55項鍊。（圖／香奈兒提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

20世紀性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）1952年接受《Life Magazine》專訪時，被問及穿什麼睡覺呢？她回答：「『穿』幾滴CHANEL N°5！」自此讓香奈兒（CHANEL）N°5香水聲名大噪，今年歡慶問世100周年，品牌特別創作史第一個向香水致敬的頂級珠寶系列，首曝光是重量級的55.55鑽石項鍊，有多重？代表香水瓶身的祖母綠型切割主鑽切成呼應品評的55.55克拉，顏色是D、淨度FL無暇，且是最純淨的Type IIa美鑽，一切都是最頂級。

▲1924年的CHANEL N°5香水瓶，目前由香奈兒文化資產部門典藏。



1921年香奈兒女士與Ernest Beaux一起構思了第一款「富女人味的女性香水」CHANEL N°5，並選擇簡單的實驗試用瓶作為瓶身，成為香氛界的經典之作，其靈感源自巴黎芳登廣場八角形瓶蓋、切割如鑽石的外型設計，啟發今日的珠寶創作，5月將在台展出N°5香水系列高級珠寶，第一波曝光是奢華無比的55.55項鍊，是香奈兒捨不得出讓的非賣品。

▲香奈兒55.55項鍊鑲嵌一顆顏色D、淨度FL的55.55克拉祖母綠型切割Type IIa鑽石。



香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau透露，此項鍊源起於原石，並非為了製作出最大顆的鑽石，而是要取得完美的55.55克拉八角形鑽石，成為55.55項鍊美麗的鑽石瓶身，搭配芳登廣場造型的鑽石瓶蓋，以及如瀑布般排列的梨形切割鑽石，氣勢非凡。

▲卡地亞1935年為金融家兼慈善家Ogden Mills之女Granard女伯爵訂製的鑲鑽美妝盒。（圖／翻攝卡地亞官網，以下同）



香水瓶造型的頂級珠寶項鍊為香奈兒首創，而奢華裝飾的美妝與香氛盒，早在百年前已是名流仕女的必備珍藏，卡地亞（Cartier）製作過不少貴金屬鑲嵌寶石的美妝盒，依顧客需求打造各種造型與收納空間，例如內部設計放置粉盒、菸盒或鏡子，金質外部則飾以寶石或琺瑯，並以美鑽排出訂製者的名字縮寫，非常講究。

▲卡地亞1958年創作的蛋形美妝盒，內含粉盒、菸盒與鏡子。

►宋慧喬放送深溝與鎖骨 高級性感襯氣質鑽錶

►亮・珠寶／梵克雅寶迷你小花閃爆 關鍵在小鑽等級超優

