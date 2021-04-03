fb ig video ETtoday search mobile

春夏包包關鍵字是「丹寧」！Jisoo配牛仔外套超搭　宣美提迷你款秀出長腿

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

隨著漸漸回暖的天氣，前陣子才剛幫大家打包完「2021 必收包」，又要來放火燒大家了，說到春夏，除了繽紛配色的包款，率性又充滿活力的丹寧、牛仔包包以及配件，更能為穿搭注入一股亮眼的清新感，百搭之外，更是一年四季都能穿搭，為即將到來的熱潮消暑，其中有多款女星們也都搶背上身了，今年春夏就要用丹寧包迎接。

DIOR

▲丹寧包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲丹寧包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲Jisoo背DIOR Caro丹寧布包，NT$110,000。（圖 / 翻攝IG@sooyaaa__)

真不愧是「人間DIOR」Jisoo，完美演繹了如何在簡單的穿搭中，運用率性的DIOR Caro丹寧布包成為造型點睛之筆，以不同深淺的洗水丹寧藍，打造出拼布風格，絕美的Cannage藤格紋圖案佈滿包身，復古金的「CD」鎖扣顯眼的在包款中央，可拆卸、調節的鍊帶，則是汲取DIOR近期話題十足的時尚珠寶系列「CD Navy」，注入滿滿「CD」標誌打造如同飾品般的鍊帶。

GUCCI

▲丹寧包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲丹寧包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲宣美提著Gucci Jackie 1961丹寧小型包，NT$65,200。(圖 / 翻攝IG@miyayeah、翻攝品牌官網）

近期回歸的韓國女星宣美，則是曬出一雙大長腿，以黑色短洋裝搭配Jackie 1961賈姬丹寧小包，優雅的蕾絲裙裝撞上率性丹寧布材質，混搭得很有風格，咖啡色皮革的拼接設計，加上100%的有機棉，打造出品牌經典的雙G老花布料，讓包款隨興百搭，中央綴上精緻的金屬扣環，在復古中仍舊奢華。

CHANEL

▲丹寧包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲CHANEL 螢光粉郵差小包，NT$115,200。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲丹寧包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲CHANEL 湖水藍郵差迷你包，NT$108,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

誰說丹寧與牛仔布只能有藍色？CHANEL（香奈兒）2021春夏高級時裝系列，在簡約的法式浪漫中，帶來繽紛、活力充沛的牛仔布手袋，在純粹的線條中注入搶眼的螢光粉及湖水藍，療癒的郵差包外型，綴上經典菱格紋，就連近年大勢的迷你「小廢包」也有，立馬讓人陷入選擇障礙中。

LOUIS VUTTION

▲丹寧包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）

▲丹寧包盤點 。（圖／記者王蓁蓁攝、翻攝IG、品牌官網）▲SINCE 1854 VANITY手提化妝包，NT$93,500。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

LOUIS VUTTION於2021早春，以象徵美好希望的丹寧藍色，升級全新圖騰「SINCE 1854」老花包款系列，美到冒泡的刺繡工藝，展現LV一如往常的優雅細節，交織皮革拼接讓日常搭配更顯青春活力，韓女星華莎穿搭簡單的白T，手拿小巧可愛的VANITY SINCE 1854手提化妝包點綴，遊走於肩背與手拿的化妝小包，率性百搭得毫不費力。

SAINT LAURENT

▲丹寧包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲SAINT LAURENT 復古牛仔Puffer手袋。（圖 / 翻攝品牌官網）

SAINT LAURENT運用復古感，在牛仔布上打造出褪色細節，營造出滿滿的仿舊質感，Puffer手袋上的車縫斜紋，採對應的幾何V型，在視覺上創造出不同變化，手感則是柔軟療癒，復古金的Logo與鍊帶拼接麂皮，增添奢華質感，可雙鍊肩背、單鍊側背，豐富了穿搭風格。

▲丹寧包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲SAINT LAURENT 牛仔麂皮拼接相機包。（圖 / 翻攝品牌官網）

另外，2021春夏系列中，SAINT LAURENT也罕見推出老花手袋，滿版的「YSL」標誌，同樣以仿舊質感的牛仔布材質打造，拼接復古的棕色麂皮緄邊，就連可調節式的肩帶也以棕色麂皮展現懷舊氛圍。

CELINE

▲丹寧包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

MAILLON TRIOMPHE 牛仔提花小皮件，NT $ 18,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

CELINE以絕美的牛仔布提花結合小牛皮，完美演繹70年代的懷舊美感，這款鎖鍊圖騰印花小皮件，在優雅的氛圍同時仍舊率性，隨興擺放在包中都能成為吸睛焦點。
 

►2021「必收包」出爐！香奈兒珍珠小水桶美炸　Jisoo「頭頂上的」DIOR Caro好想要

►孫芸芸狂曬「焦糖包」放火！2千元、2萬元都有　不砸大錢就能得分

關鍵字：

DIOR, GUCCI, CHANEL, LOUISVUTTION, LV, Jisoo, 宣美, 華莎, 香奈兒, 人間DIOR

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

金世正意外撞衫潤娥只好「裝輸」　靠胸上開洞、馬甲線贏回來

金世正意外撞衫潤娥只好「裝輸」　靠胸上開洞、馬甲線贏回來

4月12星座運勢！牡羊偏財運旺、摩羯撐到最後機會就是你的 「全球最美」林珍娜撞衫吳謹言輸了！　凸肚現形火辣比例失蹤 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 85度C春假咖啡「第二杯20元」　限定一天1杯現省70元 蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女 「忍者鞋」意外好搭！簡約率性、日系仙女風都能完美消化 Krystal最近好辣！極貼身禮服「真實腰線」全都露　網：太狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面