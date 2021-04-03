春夏包包關鍵字是「丹寧」！Jisoo配牛仔外套超搭　宣美提迷你款秀出長腿

記者王蓁蓁 / 台北報導

隨著漸漸回暖的天氣，前陣子才剛幫大家打包完「2021 必收包」，又要來放火燒大家了，說到春夏，除了繽紛配色的包款，率性又充滿活力的丹寧、牛仔包包以及配件，更能為穿搭注入一股亮眼的清新感，百搭之外，更是一年四季都能穿搭，為即將到來的熱潮消暑，其中有多款女星們也都搶背上身了，今年春夏就要用丹寧包迎接。

DIOR

▲Jisoo背DIOR Caro丹寧布包，NT$110,000。（圖 / 翻攝IG@sooyaaa__)

真不愧是「人間DIOR」Jisoo，完美演繹了如何在簡單的穿搭中，運用率性的DIOR Caro丹寧布包成為造型點睛之筆，以不同深淺的洗水丹寧藍，打造出拼布風格，絕美的Cannage藤格紋圖案佈滿包身，復古金的「CD」鎖扣顯眼的在包款中央，可拆卸、調節的鍊帶，則是汲取DIOR近期話題十足的時尚珠寶系列「CD Navy」，注入滿滿「CD」標誌打造如同飾品般的鍊帶。

GUCCI

▲宣美提著Gucci Jackie 1961丹寧小型包，NT$65,200。(圖 / 翻攝IG@miyayeah、翻攝品牌官網）

近期回歸的韓國女星宣美，則是曬出一雙大長腿，以黑色短洋裝搭配Jackie 1961賈姬丹寧小包，優雅的蕾絲裙裝撞上率性丹寧布材質，混搭得很有風格，咖啡色皮革的拼接設計，加上100%的有機棉，打造出品牌經典的雙G老花布料，讓包款隨興百搭，中央綴上精緻的金屬扣環，在復古中仍舊奢華。

CHANEL

▲CHANEL 螢光粉郵差小包，NT$115,200。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲CHANEL 湖水藍郵差迷你包，NT$108,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

誰說丹寧與牛仔布只能有藍色？CHANEL（香奈兒）2021春夏高級時裝系列，在簡約的法式浪漫中，帶來繽紛、活力充沛的牛仔布手袋，在純粹的線條中注入搶眼的螢光粉及湖水藍，療癒的郵差包外型，綴上經典菱格紋，就連近年大勢的迷你「小廢包」也有，立馬讓人陷入選擇障礙中。

LOUIS VUTTION

▲SINCE 1854 VANITY手提化妝包，NT$93,500。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

LOUIS VUTTION於2021早春，以象徵美好希望的丹寧藍色，升級全新圖騰「SINCE 1854」老花包款系列，美到冒泡的刺繡工藝，展現LV一如往常的優雅細節，交織皮革拼接讓日常搭配更顯青春活力，韓女星華莎穿搭簡單的白T，手拿小巧可愛的VANITY SINCE 1854手提化妝包點綴，遊走於肩背與手拿的化妝小包，率性百搭得毫不費力。

SAINT LAURENT

▲SAINT LAURENT 復古牛仔Puffer手袋。（圖 / 翻攝品牌官網）

SAINT LAURENT運用復古感，在牛仔布上打造出褪色細節，營造出滿滿的仿舊質感，Puffer手袋上的車縫斜紋，採對應的幾何V型，在視覺上創造出不同變化，手感則是柔軟療癒，復古金的Logo與鍊帶拼接麂皮，增添奢華質感，可雙鍊肩背、單鍊側背，豐富了穿搭風格。

▲SAINT LAURENT 牛仔麂皮拼接相機包。（圖 / 翻攝品牌官網）

另外，2021春夏系列中，SAINT LAURENT也罕見推出老花手袋，滿版的「YSL」標誌，同樣以仿舊質感的牛仔布材質打造，拼接復古的棕色麂皮緄邊，就連可調節式的肩帶也以棕色麂皮展現懷舊氛圍。

CELINE

▲MAILLON TRIOMPHE 牛仔提花小皮件，NT $ 18,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

CELINE以絕美的牛仔布提花結合小牛皮，完美演繹70年代的懷舊美感，這款鎖鍊圖騰印花小皮件，在優雅的氛圍同時仍舊率性，隨興擺放在包中都能成為吸睛焦點。



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