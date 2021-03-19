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憂鬱走開！哈佛大學推薦「7個保持快樂的習慣」，其實超簡單

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▲▼保持快樂的方法 。（圖／Unsplash）

▲研究顯示，笑容是快樂的催化劑。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

世事無常，我們學會活在當下，而保持快樂絕對是你該學會的事情。也許你正被各種壓力壓得喘不過氣來，不妨參考一下哈佛大學推薦讓人保持快樂的習慣，看完絕對能讓你茅塞頓開！

#學會感恩

有時候不快樂是因為求而不得，其實並不是什麼都理所當然，人生也不可能事事如願，學習對生活周遭事物懷抱著感恩的心，你會變得更快樂。

▲▼保持快樂的方法 。（圖／Unsplash）

▲找一件真心想做的事情。

#做你想做的事

即便是每天被現實和時間追著跑，你仍必須抽時間做一些你想做的事，再小的都可以。在忙碌和自我滿足之間達到平衡，幸福感就能油然而生。

#保持你的求知慾

不管活到幾歲，都要保有一顆肯學習的心，探索能讓你得到未知的快樂，不要給自己壓力，一天比一天多懂一些，當內在變得強大，就不會胡思亂想而唉聲嘆氣。

▲▼保持快樂的方法 。（圖／Unsplash）

▲能被積極的朋友感染正面能量。

#選擇正面的朋友

和朋友長時間相處，很容易被潛移默化，自然而然變得很像，選擇和樂觀主動的朋友在一起，能讓心境開闊，生活也變得豐富多彩。

#保持笑容

人家說「愛笑的人通常運氣不會太差」，笑容能幫你搭起友誼的橋樑，大笑能趕走憤怒和憂鬱，更曾有研究指出，嘴角上揚就能讓幸福感大增，你也趕快來試一試。

▲▼保持快樂的方法 。（圖／Unsplash）

▲放下才是和自己過得去。

#學會原諒

不原諒別人其實是一種自我懲罰，把情緒卡在那裏，更是鬱結難開，靜下心想想，沒有什麼過不去，少了一個仇人，你更鬆一口氣，千萬別為他人左右你的心情。

#坦然接受結果

世上很多事情並不是努力，就一定有收穫，更不是所有的事情都能照著我們想要的劇本走，這時候只要努力過了、放寬心，不管結果是好是壞，一切就順其自然，只要盡力了，就沒有任何遺憾。

►總是愛不對人？兩性專家教你從「5個徵兆」辨識渣男　

關鍵字：

快樂, 習慣, 研究

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