54歲「最美小龍女」李若彤越活越年輕！公開私房養生泡腳秘方

▲「最美小龍女」李若彤體態、肌膚狀態都超好，被粉絲大讚根本不老傳奇。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝李若彤小紅書、微博

這年頭女星們的凍齡能力一個比一個強，而要說其中翹楚，被封為「最美小龍女」的香港女星李若彤絕對榜上有名！今年54歲的她，緊實身材、肌膚外貌都堪比青春女星，被粉絲大讚「越活越年輕」，常被粉絲敲碗凍齡保養秘訣。近日她就在網上分享自己長年以來都堅持在做的養生習慣—泡腳，更大方公開愛用的泡腳藥方，快來偷學「姑姑」的養生凍齡秘方。

說到泡腳，她表示自己平時除了直接用熱水泡之外，她有時也會加入中藥來泡腳，而用使用的藥方則是中醫師推薦給她，用來泡腳可以幫助袪濕、安神、緩解精神壓力，很適合體內濕氣重或工作壓力、生活壓力比較大的人。

▲她在小紅書上大方公開自己的泡腳秘方。

泡腳藥包裡的成分包括蒼朮10g、白朮10g、薑半夏10g、陳皮10g、銀柴胡10g、白芍10g、乾薑10g、烏藥10g、鬱金10g、木瓜10g、茯苓10g、艾葉6g，用一個小紗袋將所有中藥材裝起來綁好。有時間的時候，最好把藥材包放在冷水中浸泡10～30分鐘，再用大火煮開，煮開後倒入泡腳桶或盆子裡，加點冷水調整到適合自己的溫度；沒時間的時候，也可以直接將藥材包放進泡腳桶內，加入滾過的開水稍微浸泡後，再加入適量冷水調整合適的水溫再泡腳。

▲泡腳是她長久以來必做的養生好習慣。



中醫師建議泡腳時間可以在15～30分鐘內，最少不要低於15分鐘，但也不要泡太久超過30分鐘。她更提醒，肚子很餓或吃很飽的時候都不適合泡腳，血液會無法很順暢地上到頭部，且泡腳完不要馬上睡覺或到室外去吹風；另外，泡完後最好喝一杯溫水，幫助補充泡腳過程裡身體流失的水分。

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