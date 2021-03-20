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有人買？BALENCIAGA「照片鑰匙圈」竟要1.4萬元　BV「電話線」賣光再補貨

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記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝品牌官網

天馬行空的時尚界總是能夠叫人出乎意料，但有時候驚艷過了頭就成了驚嚇，令時尚迷們又愛又恨的BALENCIACA是出了名的超愛搞怪，從帶起「醜」文化的老爹鞋，到前陣子推出彷彿會在看完醫生後得到的「塑膠貼紙」飾品，近期再度挑戰將「夜店通行證手環」與「照片鑰匙圈」加入配件行列 ; BOTTEGA VENETA（BV）則是再度補貨掀起火熱話題的「電話線」飾品系列，怪美、醜美，不管怎麼形容，反正夠夯就是王道。

▲巴黎世家、BV小物 。（圖／翻攝品牌官網）

▲巴黎世家小熊軟糖項鍊，NT $ 26,200。

▲巴黎世家、BV小物 。（圖／翻攝品牌官網）

▲巴黎世家小熊軟糖手環，NT $ 19,950。

▲巴黎世家、BV小物 。（圖／翻攝品牌官網）

▲巴黎世家小熊軟糖手環耳環，NT $ 15,950。


巴黎世家本季系列可謂精彩，先是將IG上超夯小熊軟糖飾品收編成系列手環、項鍊，可愛的紅、藍色小熊軟糖以金屬鏈扣環串在一起，其中更俏皮穿插了黑白熊貓配色，讓飾品的吸睛指數瞬間破表，不敢一下挑戰這麼繽紛的話，也可以先從紅色小熊軟糖耳環入手，照樣能萌化人心。

▲巴黎世家、BV小物 。（圖／翻攝品牌官網）

▲巴黎世家粉色派對手環，NT $ 11,900。

配件系列中，巴黎世家也大膽地將派對時會綁在手上的「出入通行證手環」打造成專屬品牌的版本，粉嫩的帆布材質綴以銀飾作為手環尺寸調節，更在商品介紹區特別註明了「Music Event Design」來證明這是專門為派對所打造的配件。

▲巴黎世家、BV小物 。（圖／翻攝品牌官網）▲巴黎世家、BV小物 。（圖／翻攝品牌官網）

▲巴黎世家寵物系列鑰匙圈，NT $ 14,100。

►BALENCIAGA推萬元「貼紙耳環」　像兒童手工藝的玩具風飾品正夯

令人驚艷的最新配件系列還有這兩款「Women‘s Pets」系列鑰匙圈，還記得跟父母去玩遊樂園、或是觀光區時特地將大合照製作成的鑰匙圈嗎？簡直就像是真的將自己的愛犬、或貓主子放入鑰匙圈的傻瓜主人般，鑰匙圈背面也同樣不放過，大聲告白「I LOVE DOGS」、「I LOVE CATS」，甚至附註上電話，讓想養寵物的人們可以打通那隻電話。

▲巴黎世家、BV小物 。（圖／翻攝品牌官網）

▲巴黎世家、BV小物 。（圖／翻攝品牌官網）

▲BOTTEGA VENETA「電話線」飾品幾番敲碗後終於再度補貨。

一圈一圈的捲捲設計，除了像極了電話線之外，女孩們絕對不陌生的「不留痕跡」髮圈都成為了BOTTEGA VENETA這款飾品系列的範本，以純銀與18Ｋ金打造運用琺瑯為它們增添繽紛色彩，很適合用來迎接春暖花開的春天，難怪在系列一上市後就立馬被搶售一空，這次終於等到補貨，時尚迷們千萬不能再錯過了。

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