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「+J之亂」盛況不再？門市排隊人少到尷尬　網路卻瞬間搶到斷碼

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▲UNIQLO 「+J」系列開賣直擊。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

UNIQLO春夏最新「+J」系列將於今天（19日）早上11點在3間實體門市開賣，包括信義ATT 4 FUN店、東區明曜店以及西門店，依照去年「+J之亂」經驗，記者提早於8點實地到店舖觀察，結果現場空無一人，難道盛況已不再？不過早上搶先開賣的網路商店買氣卻非常旺，開賣僅半小時左右就有許多單品斷碼。

▲unqilo +j開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO明曜旗艦店8點多時仍然空無一人。（圖／記者王蓁蓁攝）

回顧去年秋冬「+J」系列開賣當天，約早上7、8點就有民眾在各店鋪排隊，且人潮不間斷，一路到下午都有人排隊，網路上爆款單品也是秒殺，才形成「+J之亂」的盛況。

今年春夏新一季「+J」發售情景似乎不如以往，記者提早於8點實地到店鋪探勘，發現販售各店鋪門口空無一人，長長紅絨圍起的排隊路線顯得特別尷尬。

▲unqilo +j開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲unqilo +j開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO ATT 4 FUN店直至9點半才有人排隊。（圖／記者王則絲攝）

▲unqilo +j開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO西門店排隊狀況，人數並不多。（圖／記者王則絲攝）

UNIQLO明曜百貨旗艦店與西門店於接近9點時開始有個位數民眾前來排隊，接著開始慢慢聚集20多位民眾，於明曜排隊的阮小姐面對此景不解興致，提到今天不打算給自己設預算，「想要就買！」目標單品鎖定女裝的機能外套，以及這次較為特別的七分連身袖襯衫，「黑、白兩色都會買，有點想要包色。」

▲unqilo +j開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO 明曜店於9點半多開始出現排隊人潮。（圖／記者王蓁蓁攝）

UNIQLO ATT 4 FUN店則是持續冷清清，只見店員在店中理貨，直至9點半才有人坐在一旁等候，10點半時約聚集20多人，並有店員出來開始發放分場次號碼牌。在此排隊的民眾吳先生表示原本想更早來，結果發現比預期的人數少很多，來之前已有在網路上先搶，不過男裝短褲、大衣等單品很快就搶完，所以決定來店鋪購買。

▲unqilo +j開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲UNQILO ATT 4 FUN店約10點多開始發放分場次號碼牌。（圖／記者王則絲攝）

雖然實體店舖人數不如上回壯觀，但是網路商店的表現依然驚人，開賣僅僅半小時多就有多數商品出現斷碼、缺貨情況，包括女裝襯衫外套、機能連帽外套與洋裝，男裝部分許多貨量本就較稀少的大尺碼都已售罄，包括短袖襯衫、寬版襯衫、長大衣都已斷碼。畢竟開賣時間是平日上班日，有空閒時間出來排隊的民眾終究是少數，有更多的民眾是選擇在網路上搶購。

▲uniqlo 。（圖／官網）▲uniqlo 。（圖／官網）

▲uniqlo 。（圖／官網）

▲uniqlo 。（圖／官網）▲uniqlo 。（圖／官網）

▲uniqlo 。（圖／官網）

▲男、女裝單品陸續斷碼。（圖／官網）

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UNIQLO, +J, ＋J, Jil Sander, 聯名, 排隊, 瘋搶, 售罄, 售完, 官網

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