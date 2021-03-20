比小白鞋更百搭！「黑色樂福鞋」一週穿搭Look　輕鬆變換不同風格

文／Dappei

講到鞋櫃裡最百搭的鞋款，除了大家人腳一雙的小白鞋之外，絕非好穿又好走的樂福鞋莫屬。不管是什麼顏色和材質的樂福鞋，都能透過不同的單品搭配出知性和個性兼具的風格，本篇就來為大家偷師 5 套日本女生最愛的黑色樂福鞋穿搭 Look，想用一雙鞋打造不同穿搭風格的搭黨們趕快一起看下去吧！

#Monday Look

容易不小心睡過頭的週一，最適合簡單又快速的穿搭。用不會出錯的深棕色燈芯絨襯衫內搭一件同色系的襯衫，將下襬紮進牛仔褲頭不僅能拉長腿部比例，同時也可以達到保暖又時尚的效果，最後再踏上一雙舒適的黑色樂福鞋，既耐看又不單調，最適合喜愛簡約風格的你。

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#Tuesday Look

偶爾想來點酷酷的風格，以翻領軍裝外套搭配黑褲黑鞋絕對是穿搭首選。硬挺的軍裝外套既然已經是視覺重點，內搭就只需套上白色無領襯衫和黑色西裝褲來畫龍點睛，擔心露出腳踝會赤裸裸不好看，也可以配上一雙白襪來點綴，增加下半身單品的層次感，讓你的穿搭一秒變得帥氣又有個性！

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#Wednesday Look

準備進入小週末的週三，下班和朋友相約去小酌聚餐，就用針織毛衣加上碎花長裙甜美登場吧！柔美的交叉織紋 V 領毛衣，能讓頸部線條看起來纖細又纖長，搭配傘狀的黑白碎花長裙和厚底樂福鞋，整體穿搭有重點又不會太過眼花撩亂，搭編自己也很喜歡這樣穿呢！

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#Thursday Look

有重要會議的週四，來試試日劇女主角最愛的多層次穿搭吧！用直條紋針織上衣內搭一件側開衩的長版白色襯衫，再配上一條甜美的酪梨色寬褲，隨著步伐擺動之間若隱若現，展現穿搭小巧思，鞋款部分選擇好穿又好走的黑色樂福鞋，不僅時髦指數滿分，還能陪你度過一整天累人的會議行程，身為 OL 的搭黨們一定要這樣穿穿看！

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#Friday Look

準備和曖昧對象度過浪漫約會夜的週五，就用杏色針織外套搭配碎花洋裝來吸引他的目光吧！女人味十足的碎花洋裝搭配溫柔的針織外套，再配上可愛的小白襪和黑色樂福鞋，增加整體穿搭的層次感，最後紮起甜美的低丸子頭，完美露出耳際之間的線條，耐看無比的知性 Look 絕對讓他整晚眼神都離不開你！

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Dappei 結語：

黑色樂福鞋真的是超級百搭的萬用鞋款，穿膩鞋櫃裡那101雙小白鞋的你，趕快手刀入手一雙舒適又好看的樂福鞋，為這個春天的穿搭增添細緻亮點吧！

文字編輯：Nara

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