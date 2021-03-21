別以為「運動鞋」只能休閒！混搭西外俐落帥氣　配軟萌針織衫也合理

文／Dappei

隨著街頭、運動穿搭風格漸成大勢，「運動鞋」早已不是健身房專利，而是日常間的造型搭配神器，別以為運動鞋只能融入休閒 Style，在穿搭風格越趨多元的現在，各式各樣的混搭組合也毫不違和，這就來看看適合春日的 3 種搭配提案吧！

＃率性時髦感

即使時序已入春，但偶爾仍略帶涼意，這時厚薄適中的風衣就是理想的穿搭單品，不僅穿上後氣場全開，同時也有良好的修飾身型效果，無論是扁屁股或蜜大腿，鏟不掉的肉都遮住就對了！風衣總給人較正式的感覺，若想於日常著用，不妨嘗試「丹寧褲＋運動鞋」神仙組合，除了能適度保留時髦感之外，也能帶出率性自然的清新好感！

▲風衣搭運動鞋。（圖／12）

＃俐落女人味

西裝套裝如今已深入各方女子的衣櫃，不只上班和正式場合能穿，約會、閨蜜聚會穿也毫不違和！春天怎能少了抹粉嫩色彩，冰淇淋色系的西裝，無論是薄荷綠、橘粉或入門款象牙白色，都能讓整個人看上去更有精神，若擔心色調過於女孩子氣，搭雙運動鞋注入中性感，調和成幹練俐落又不失女人味的雙贏 Look！

▲春天怎能少了冰淇淋色系的西裝。（圖／1234）

若高彩度穿搭提不起你的興趣，不如就忠於自我選擇內斂色調的西外吧，搭配運動鞋仍能帶出正裝 X 休閒混搭獨有的帥氣感，包款選擇腋下包時髦感更甚，戴頂老帽則讓帥勁直昇天際，「西裝＋運動鞋＋老帽」就是 Boyish 風格經典不敗的穿搭公式！

▲西裝＋運動鞋＋老帽就是Boyish風格經典不敗的穿搭公式。（圖／12）

＃軟萌鄰家感

運動鞋一向給人酷帥、硬派的印象，總覺得和軟萌風格八竿子打不著，但今年韓國歐膩們紛紛在針織衫、西裝褲下搭上一雙運動鞋！若想保有清新氣息，在鞋款選擇上記得要保持乾淨簡潔，以淺色系為佳，避免讓設計感過重的運動鞋壞了整身搭配的平衡！

▲西裝褲搭一雙運動鞋超時髦。（圖／12）

Dappei 結語：