fb ig video ETtoday search mobile

維密最大危機！「內衣界巴菲特」83歲創辦人宣布離開集團

>

▲維密 。（圖／AP）

▲維多利亞的秘密（Victorias Secret）近年來光景大不如前 。（圖／AP）

記者鮑璿安／外電報導

內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）近年來光景大不如前，自2019年停辦維密大秀後聲勢一路下滑，去年（2020年）更因疫情影響永久關閉在美國和加拿大的250間分店，目前則是積極尋找買主接手。昨（18日）外媒最新消息更指出，有「內衣界巴菲特」之稱的品牌創辦人李斯威斯納（Leslie Wexner）宣布永久退出維密集團。

▲維密 。（圖／AP）

▲83歲的集團創辦人李斯威斯納將永久退出 。（圖／AP）

維密母公司L Brands在週四透露，該公司的創始人、名譽主席和前首席執行官李斯威斯納與妻子阿比蓋爾將退出今年5月的股東大會，不打算出任集團董事會成員，相當於是離開維密。今年83歲的李斯威斯納在1980年代是零售業的傳奇人物，1963年他一手打造The Limited成為購物中心的強者，1982年收購了當時只有6家店的維密，讓它成為全球最大的內衣連鎖品牌，更被譽為「內衣界巴菲特」。直至去年，李斯威斯納退任俄亥俄州哥倫布市公司首席執行官一職後仍留在董事會。

▲維密。（圖／CFP）

▲集團目前將Bath＆Body Works和Victoria's Secret業務分開。（圖／CFP）

但先前李斯威斯納與已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的業務往來其實引起不少爭議，受到艾普斯坦的戀童癖傾向，品牌聲量打擊不小。如今李斯威斯納宣告離開維密，他在聲明中提到：「在我們計劃將業務拆分為兩個部分時，我們擁有非常積極的動力。現在是妻子阿比蓋爾（Abigail）和我從董事會離開的最佳時機。」意指集團希望Bath＆Body Works和Victoria's Secret業務分開，希望在疫情催化下，讓品牌洗浴用品銷量增加，自己則在此時機退出集團。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

維密, 維多利亞的秘密, Victorias Secret, 創辦人, 韋克斯納, Leslie Wexner

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

張柏芝撞衫「小17歲」鹿晗女友！同款襯衫秒分勝負　網讚：真的凍齡

張柏芝撞衫「小17歲」鹿晗女友！同款襯衫秒分勝負　網讚：真的凍齡

凌晨5點就起床！韓年輕人掀「自律熱潮」　上班前做4件事展開一天

凌晨5點就起床！韓年輕人掀「自律熱潮」　上班前做4件事展開一天

UNIQLO「+J」明天開搶！必買千元內單品、襯衫、絕美洋裝搶先近看

UNIQLO「+J」明天開搶！必買千元內單品、襯衫、絕美洋裝搶先近看

「+J之亂」盛況不再？門市排隊人少到尷尬　網路卻瞬間搶到斷碼 星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！ 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲 小心復合無望！專家：想挽回「3句話」千萬別說，否則對方跑更遠 超美「北歐風料理鍋」千元有找！燉煮、煎炸都行　還能同時做兩道菜 你是說謊精嗎？韓網瘋傳的超準心理測驗，秒測「愛說謊指數」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面