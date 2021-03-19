維密最大危機！「內衣界巴菲特」83歲創辦人宣布離開集團

▲維多利亞的秘密（Victorias Secret）近年來光景大不如前 。（圖／AP）

記者鮑璿安／外電報導

內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）近年來光景大不如前，自2019年停辦維密大秀後聲勢一路下滑，去年（2020年）更因疫情影響永久關閉在美國和加拿大的250間分店，目前則是積極尋找買主接手。昨（18日）外媒最新消息更指出，有「內衣界巴菲特」之稱的品牌創辦人李斯威斯納（Leslie Wexner）宣布永久退出維密集團。

▲83歲的集團創辦人李斯威斯納將永久退出 。（圖／AP）

維密母公司L Brands在週四透露，該公司的創始人、名譽主席和前首席執行官李斯威斯納與妻子阿比蓋爾將退出今年5月的股東大會，不打算出任集團董事會成員，相當於是離開維密。今年83歲的李斯威斯納在1980年代是零售業的傳奇人物，1963年他一手打造The Limited成為購物中心的強者，1982年收購了當時只有6家店的維密，讓它成為全球最大的內衣連鎖品牌，更被譽為「內衣界巴菲特」。直至去年，李斯威斯納退任俄亥俄州哥倫布市公司首席執行官一職後仍留在董事會。

▲集團目前將Bath＆Body Works和Victoria's Secret業務分開。（圖／CFP）



但先前李斯威斯納與已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的業務往來其實引起不少爭議，受到艾普斯坦的戀童癖傾向，品牌聲量打擊不小。如今李斯威斯納宣告離開維密，他在聲明中提到：「在我們計劃將業務拆分為兩個部分時，我們擁有非常積極的動力。現在是妻子阿比蓋爾（Abigail）和我從董事會離開的最佳時機。」意指集團希望Bath＆Body Works和Victoria's Secret業務分開，希望在疫情催化下，讓品牌洗浴用品銷量增加，自己則在此時機退出集團。

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