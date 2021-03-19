凱特王子妃狂愛Zara　姊妹牌萬元大衣一穿再穿

▲凱特穿約2,400元的綠色Zara外套，與威廉王子一同祝賀愛爾蘭國慶日快樂。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

記者陳雅韻／綜合報導

凱特王子妃執行英國王室的公務繁多，一套又一套公開亮相的造型總是舊衣穿出新意，可發現她除了長大衣捨得投資Alexander McQueen等設計師品牌上萬元的單品，內搭衫或褲子多以平價品牌為主，小資女必敗的Zara便是她的心頭好，日前她與威廉王子錄影祝福愛爾蘭國慶日、同時也是聖派翠克節快樂，她即穿著約2,400元的綠色Zara雙排扣外套，鮮亮的綠色呼應聖派翠克節的代表色。

▲凱特（右二）重穿約14,000元的Massimo Dutti駝色大衣搭Jimmy Choo高跟鞋，與威廉王子一同拜訪救護車站。（圖／路透社）

Zara的姊妹牌Massimo Dutti的都會風設計，也深受凱特喜愛，昨她與威廉王子一同拜訪在疫情期間勞心勞力的倫敦救護車站人員，她穿約14,000元的Massimo Dutti駝色大衣，去年她也曾穿此大衣執行公務，因為是哈利王子與梅根爆出走王室消息後她的第一場活動，所以令人印象深刻。

▲凱特手拿英國品牌Meiter London麂皮包。（圖／路透社）

同色系是最安全的穿搭法，參觀救護車站當天凱特以駝色高領針織衫搭配牌Massimo Dutti大衣，也搭配同色的Jimmy Choo高跟鞋，以及英國品牌Meiter London駝色麂皮包，連她愛戴的童裝品牌Amaia碎花口罩也相映襯，可見穿搭的用心。

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