fb ig video ETtoday search mobile

凱特王子妃狂愛Zara　姊妹牌萬元大衣一穿再穿

>

▲▼ 凱特與威廉王子 。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

▲凱特穿約2,400元的綠色Zara外套，與威廉王子一同祝賀愛爾蘭國慶日快樂。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

記者陳雅韻／綜合報導

凱特王子妃執行英國王室的公務繁多，一套又一套公開亮相的造型總是舊衣穿出新意，可發現她除了長大衣捨得投資Alexander McQueen等設計師品牌上萬元的單品，內搭衫或褲子多以平價品牌為主，小資女必敗的Zara便是她的心頭好，日前她與威廉王子錄影祝福愛爾蘭國慶日、同時也是聖派翠克節快樂，她即穿著約2,400元的綠色Zara雙排扣外套，鮮亮的綠色呼應聖派翠克節的代表色。

▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特（右二）重穿約14,000元的Massimo Dutti駝色大衣搭Jimmy Choo高跟鞋，與威廉王子一同拜訪救護車站。（圖／路透社）

Zara的姊妹牌Massimo Dutti的都會風設計，也深受凱特喜愛，昨她與威廉王子一同拜訪在疫情期間勞心勞力的倫敦救護車站人員，她穿約14,000元的Massimo Dutti駝色大衣，去年她也曾穿此大衣執行公務，因為是哈利王子與梅根爆出走王室消息後她的第一場活動，所以令人印象深刻。

▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特手拿英國品牌Meiter London麂皮包。（圖／路透社）

同色系是最安全的穿搭法，參觀救護車站當天凱特以駝色高領針織衫搭配牌Massimo Dutti大衣，也搭配同色的Jimmy Choo高跟鞋，以及英國品牌Meiter London駝色麂皮包，連她愛戴的童裝品牌Amaia碎花口罩也相映襯，可見穿搭的用心。

►凱特王子妃肉肉腿萌照曝光！　夏綠蒂公主母親節卡片一句話惹鼻酸

►凱特王子妃粉紅新裝甩鬱卒　搭小資女買了也不心痛的平價耳環

關鍵字：

凱特, 王子妃, Massimo Dutti, Zara, 威廉王子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

梅根馬可訂婚穿的百萬高訂服破產！　Ralph ＆ Russo不敵疫情收攤

梅根馬可訂婚穿的百萬高訂服破產！　Ralph ＆ Russo不敵疫情收攤

約瑟芬皇后愛的梨形鑽變鑽錶　沒扣頭像珠寶手環

約瑟芬皇后愛的梨形鑽變鑽錶　沒扣頭像珠寶手環

賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲

賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲

皇冠、南瓜馬車串珠變迷你了　4,800元起擁有保值金飾 小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」 孫芸芸頭痛pose被女兒吐槽「要吃藥嗎」？　辣媽妙回「吃了」 葛萊美女歌手禮服加大辣、裹棉被出場　防彈少年團穿LV當乖乖牌 凱特王子妃肉肉腿萌照曝光！　夏綠蒂公主母親節卡片一句話惹鼻酸 IWC紙基錶帶竟不怕水！　意外柔軟好戴、紋理獨一無二 1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面