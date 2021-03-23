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男生要有一雙「樂福鞋」！簡單穿出5種風格　配紳士帽和墨鏡超加分

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▲男性樂福鞋穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

樂福鞋（Loafers）是皮鞋眾多種類的一種，穿脫方便，屬於最休閒的皮鞋款式，也可以說是帶有皮革的「懶人鞋」，男女都適合，雖說是最休閒的款式，但它不只有休閒一種風格，還有多種風格可以讓你搭配，本篇盤點 5 種穿搭風格，讓你知道它的神奇魔力。

▲男性樂福鞋穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

【 Outfit 1 】

整套衣服以大地色系為主，首先來看充滿細節的上半身，穿上一件最適合夏天的花襯衫，選擇紮一半的方式，不會太過正式又顯得休閒，隨意敞開幾顆釦子展現隨興感，也製造 V 領修飾臉型。下半身選擇修飾腿型的八分褲，而配件運用紳士帽和墨鏡來為整體加分，帥得讓人有距離感啊。

▲男性樂福鞋穿搭。（圖／dappei提供）

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【 Outfit 2 】

誰說短褲一定要搭短袖？短褲配長袖最適合秋天了，長袖襯衫常常在正裝中出現，而故意不把釦子扣滿，捲起袖子，配上長度在膝上的短褲，加上百搭的墨鏡，看起來就無比休閒，最適合度假的時候穿！

▲男性樂福鞋穿搭。（圖／dappei提供）

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【 Outfit 3 】

正裝不一定只能配牛津鞋或德比鞋，配上樂福鞋會呈現另外一種風格，露出一小截的腳踝顯得雅痞而帥氣，至於西裝要配什麼髮型？油頭絕對是不會出錯的答案。

▲男性樂福鞋穿搭。（圖／dappei提供）

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【 Outfit 4 】

從上半身來看，雙排釦西裝外套內搭白襯衫，配上增加氣質的眼鏡和紳士帽，會覺得今天要出席正式場合，但一到下半身，搭配的是每天都可以穿的休閒牛仔褲，加上樂福鞋，休閒混搭正式，毫無違和感。

▲男性樂福鞋穿搭。（圖／dappei提供）

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【 Outfit 5 】

大多數穿上樂福鞋並不會露出襪子，但這套卻跳脫固有的格式，選擇了八分褲，並套上白色長襪，擺脫較成熟的風格，讓整體顯得更活潑，下次穿上樂福鞋時，也可以試試看露出襪子，會有意想不到的收穫！

▲男性樂福鞋穿搭。（圖／dappei提供）

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Dappei結語：

各式各樣的風格，樂福都可以搭配，也由於特殊的鞋型，讓你很容易與眾不同，而綜觀以上，紳士帽跟墨鏡會是它最好的搭擋，如果你還未擁有一雙，搭編誠心誠意建議你，絕對可以購買一雙來當作日常的穿搭鞋，穿上樂福（Loafers），人見人愛（Love）！

文字編輯：Jacky

球鞋太隨興，皮鞋太正式，用經典「樂福鞋」穿出貴族雅痞氣息！

皮鞋其實沒那麼難搭！偷學超簡單「大人穿搭術」，輕鬆營造時尚大人感

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 樂福鞋, 皮鞋, 男性

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