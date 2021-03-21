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韓網帥giiiiiyong根本穿搭教科書！「50％搭配法」變身質感歐巴

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲韓網帥穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

隨著網路科技越來越進步，我們獲取潮流新知的官道也越來越多，除了從電視、雜誌找尋靈感，更多是從社群軟體上的國內外潮人穿搭上獲取靈感，今回，就讓編輯推薦來自韓國的質感穿搭 KOL giiiiiyong，除了寬鬆休閒的風格質感好看外，其在配色上的搭配更是值得參考，一起看穿搭學穿搭吧！

TIPS：「螢光色系」當點綴

要說到最讓潮人們抗拒的配色，「螢光色系」絕對榜上有名，除了不容易穿得好看外，比例拿捏不對也很容易被說像清潔隊員，因此，不妨學學 @giiiiiyong 的搭配方法，將螢光色系當作點綴，無論是帽子、球鞋，或是將螢光色系當作內搭當作點綴，小面積的螢光色系可以讓整體搭配更有亮點，也更為完整。

▲韓網帥穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

TIPS：「皮衣」也能超好看

「皮衣」這項單品常常與騎士外套或是只會出現阿公衣櫃裡的老氣單品劃上等號，但其實在近年皮衣已在街頭時尚圈悄悄回歸，各大街頭品牌也都紛紛推出皮衣單品搶攻市場。＠giiiiiyong 選擇哈靈頓外套式的皮衣與粉色系的寬鬆褲款搭配，除了在材質上做出層次差異外，粉色也調和了皮衣給人的硬派形象，再配上休閒的球鞋與中分的油頭造型，是為簡單時尚的韓系風格穿搭示範。

▲韓網帥穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

TIPS：「寬鬆 x 粉色系」的 Cityboy 風格

除了主打機能性與多口袋的軍工裝風格，近期打得最火熱的風格絕非以寬鬆輪廓與粉色系的 Cityboy 莫屬，而 @giiiiiyong 也十分擅長此風格，透過淺藍色系的牛津襯衫打底，配上寬鬆的丹寧褲來搭配西裝外套，反戴的版帽也增加了休閒感，讓西裝外套不再只限於正式場合時才能搭配，看似平淡無奇的單品也能搭配出新鮮感。

▲韓網帥穿搭。（圖／dappei提供）

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TIPS：「50％」搭配法，白褲也能輕鬆駕馭

白色可說是讓潮人們又愛又恨的顏色之一，雖說和黑色一樣好搭配，卻有放大視覺比例的潛在風險，更是非常不耐髒，無論吃飯或是騎車都得格外小心，一個不小心就會落入「穿一次就掰掰」的悲劇。然而，@giiiiiyong 卻將白褲搭配得恰到好處，透過與紅色的各 「50％」搭配，並將白色放在下身搭配，除了避開了白色放大比例的問題，也將一樣難搭配的紅色襯托出清新的氣質。

▲韓網帥穿搭。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語

想要讓自己搭配得宜，除了多逛街與深入了解自己真正適合的風格與輪廓外，多去參考與自己風格相似或是迥異的穿搭客或 KOL，也是能夠增加穿搭功力的好方法，不妨在社群軟體上多收藏一些優質穿搭提案，作為每天出門搭配的靈感來源。

文字編輯：Hans / 圖片來源：IG＠giiiiiyong

人生很難但穿搭可以很簡單，男生「約會、Smart Casual」穿搭公式，用衣櫃基本單品就能搞定！

誰說宅男改造很難？掌握「黑白」穿搭7個基本原則，帥氣質感立刻提升檔次

Dappei

https://dappei.com/

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