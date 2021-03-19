楊丞琳有料身材藏太久！　破尺度「仙氣羽毛裝」中空超狂腰線曝光





▲楊丞琳近期登上大陸節目《乘風破浪的姐姐2》踢館。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星楊丞琳近期登上大陸節目《乘風破浪的姐姐2》踢館，不僅歌唱舞蹈實力受到肯定，連不斷更換的舞台造型也令人驚艷，其中一身「白色羽毛裝」以中空剪裁大秀緊實小蠻腰線條，下秒再換上霸氣的紅色墊肩裙裝演唱，各種風格都完美拿捏。

▲楊丞琳換上法國品牌David Koma白色吊帶褲裝出鏡，飄逸的羽毛效果散發仙氣 。（圖／翻攝自IG）

楊丞琳在《乘風破浪的姐姐2》表現亮眼，日前換上一身David Koma白色吊帶褲裝出鏡，頗具仙氣的流蘇效果羽毛設計，在走動之餘都不斷飄逸，為她增添氣場。而最搶眼的中空剪裁更是一絕，楊丞琳大方秀出傲人小蠻腰線條，火辣中帶有帥氣，伴隨著前方的線條感元素，豐富整體層次感，下身再以白色褲裝收尾，全身白的明亮效果讓人視線難以抽離。

▲楊丞琳再換法國設計師品牌Isabel Marant紅色墊肩裙裝登上舞台 。（圖／翻攝自IG）

除了率性的褲裝，楊丞琳也身穿法國設計師品牌Isabel Marant紅色墊肩裙裝登上舞台，隆重的墊肩設計十分霸氣，再加上收腰細節修飾身材，讓原本身型嬌小的她比例極佳，不同於剛剛的帥氣造型，更顯成熟許多。此次造型曝光後，也引起網友熱烈討論，不少粉絲都大讚，「身材超好」、「白色那件太美了。」

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