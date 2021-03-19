fb ig video ETtoday search mobile

楊丞琳有料身材藏太久！　破尺度「仙氣羽毛裝」中空超狂腰線曝光

>

▲楊丞琳 。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳近期登上大陸節目《乘風破浪的姐姐2》踢館。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星楊丞琳近期登上大陸節目《乘風破浪的姐姐2》踢館，不僅歌唱舞蹈實力受到肯定，連不斷更換的舞台造型也令人驚艷，其中一身「白色羽毛裝」以中空剪裁大秀緊實小蠻腰線條，下秒再換上霸氣的紅色墊肩裙裝演唱，各種風格都完美拿捏。

▲楊丞琳 。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳 。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳換上法國品牌David Koma白色吊帶褲裝出鏡，飄逸的羽毛效果散發仙氣 。（圖／翻攝自IG）

楊丞琳在《乘風破浪的姐姐2》表現亮眼，日前換上一身David Koma白色吊帶褲裝出鏡，頗具仙氣的流蘇效果羽毛設計，在走動之餘都不斷飄逸，為她增添氣場。而最搶眼的中空剪裁更是一絕，楊丞琳大方秀出傲人小蠻腰線條，火辣中帶有帥氣，伴隨著前方的線條感元素，豐富整體層次感，下身再以白色褲裝收尾，全身白的明亮效果讓人視線難以抽離。

▲楊丞琳 。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳 。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳再換法國設計師品牌Isabel Marant紅色墊肩裙裝登上舞台 。（圖／翻攝自IG）

除了率性的褲裝，楊丞琳也身穿法國設計師品牌Isabel Marant紅色墊肩裙裝登上舞台，隆重的墊肩設計十分霸氣，再加上收腰細節修飾身材，讓原本身型嬌小的她比例極佳，不同於剛剛的帥氣造型，更顯成熟許多。此次造型曝光後，也引起網友熱烈討論，不少粉絲都大讚，「身材超好」、「白色那件太美了。」

►趙麗穎公主裙根本18歲少女！「防腐劑顏值」雪白肌膚透女神光

►歐陽娜娜與16歲歐陽娣娣比美！「姐妹裝搶鏡」下秒露長腿拼了

關鍵字：

楊丞琳, 李榮浩, 乘風破浪的姐姐2

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

張柏芝撞衫「小17歲」鹿晗女友！同款襯衫秒分勝負　網讚：真的凍齡

張柏芝撞衫「小17歲」鹿晗女友！同款襯衫秒分勝負　網讚：真的凍齡

凌晨5點就起床！韓年輕人掀「自律熱潮」　上班前做4件事展開一天

凌晨5點就起床！韓年輕人掀「自律熱潮」　上班前做4件事展開一天

「+J之亂」盛況不再？門市排隊人少到尷尬　網路卻瞬間搶到斷碼

「+J之亂」盛況不再？門市排隊人少到尷尬　網路卻瞬間搶到斷碼

UNIQLO「+J」明天開搶！必買千元內單品、襯衫、絕美洋裝搶先近看 星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！ 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 美福大飯店下午茶無限爽吃才765元！ 現切肉品、生猛海鮮　一餐飽整天 賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲 超美「北歐風料理鍋」千元有找！燉煮、煎炸都行　還能同時做兩道菜 高雄「義享天地」5亮點大公開　9間「全台獨家」曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面