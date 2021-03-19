Rosé穿超短裙大跳「地板舞」尺度大開！側身開腿底褲、美腿全曝光

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé近日發行個人全新單曲《On The Ground》，人氣正在熱頭上，日前登上美國脫口秀《The Tonight Show今夜秀》舞台演出，Rosé穿上超迷你亮片連身裙尺度大開，就像歌名一樣，真的「躺在地上」跳起地板舞，一個側身開腿動作「底褲」直接曝光，連同一雙神仙美腿全都露，令粉絲們全看傻了眼。

▲Rosé 近期登上美國脫口秀。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

Rosé為BLACKPINK團內繼Jennie後第二位推出個人Solo作品的成員，12日推出新曲《On The Ground》MV，短短一週內累積觀看次數已破九千萬，估計再過不久便能突破億字大關。

在全球都擁有眾多粉絲的Rosé近日更獲邀登上美國脫口秀《The Tonight Show今夜秀》演唱最新歌曲，先前Rosé就曾以BLACKPINK女團之姿登上過此節目，不過這次是她的個人秀，在這樣的國際舞台上，Rosé也特別用心準備表演，不只是找來專業舞群們伴舞，還有呼應主題的地板動作，尤其是在服裝部分展現滿滿誠意。

▲Rosé熱跳「地板舞」，一雙美腿連同底褲都露出。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

只見Rosé穿著一身黑色植物圖騰的亮片連身迷你洋裝，來自DAVID KOMA，裙襬一側超長、另一側則短到直逼腿根，隨著大動作的舞蹈讓Rosé一雙逆天的修長美腿展露無遺，尤其是在跳「地板舞」時，Rosé一個側身開腿，裡頭穿的黑色安全底褲直接露出，叫人看得臉紅心跳。

身為SAINT LAURENT全球品牌大使的Rosé，近期為了打歌，搶眼造型一套接一套換，早先也一連穿上了品牌的白色櫻桃印花蝴蝶結洋裝、黑色亮片蕾絲洋裝與黑白波點蝴蝶結洋裝，同時展現俏麗少女與性感韻味。

▲Rosé演繹多套SAINT LAURENT春夏小洋裝。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

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