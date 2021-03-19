震撼發布！STONE ISLAND x NEW BALANCE迎來重磅聯名

義大利高端機能品牌 Stone Island，一直深受全球不少潮人的喜愛，其招牌的「羅盤」臂章更被人稱為「島民證」，象徵著 Stone Island 的不凡地位。 在去年義大利頂級戶外品牌 Moncler 收購的消息傳出後，不少人都在猜測集團化的 Stone Island 究竟會推出什麼不一樣的獨特單品，而稍早石頭島就突然釋出將與 New Balance 長期合作聯名的重磅消息，近年打造許多大勢鞋款的 New Balance，不只推出像是 327 那樣的平價鞋款，也與多個品牌打造令潮人難以招架的神級鞋款，這回復古搭上機能，看來潮流圈又即將引起極大動蕩了。

在 Instagram 查看這則貼文 Stone Island（@stoneisland_official）分享的貼文

目前關於 Stone Island x New Balance 尚未有近一步消息，據悉雙方將會以鞋款單品為主，關於後續消息還請有興趣的朋友繼續所定 COOL 的後續報導。

Source@stoneisland_official

延伸閱讀

COOL 開箱｜Q彈腳感小心一穿就上癮！全新 ADIDAS ULTRABOOST 21 新色近賞，潮流、性能同時兼具！#文末贈鞋

鞋頭們錢錢準備好！SACAI X NIKE VAPORWAFFLE 春夏新款販售日期曝光，奶茶藍、萬聖節配色同步登場！

球鞋相談室｜CLOT 也加入 SACAI 戰局? 跟著球鞋交易平台 KNCKFF 了解 SACAI 旋風，加碼送上輕鬆入手 SACAI 機會！

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載