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震撼發布！STONE ISLAND x NEW BALANCE迎來重磅聯名

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義大利高端機能品牌 Stone Island，一直深受全球不少潮人的喜愛，其招牌的「羅盤」臂章更被人稱為「島民證」，象徵著 Stone Island 的不凡地位。 在去年義大利頂級戶外品牌 Moncler 收購的消息傳出後，不少人都在猜測集團化的 Stone Island 究竟會推出什麼不一樣的獨特單品，而稍早石頭島就突然釋出將與 New Balance 長期合作聯名的重磅消息，近年打造許多大勢鞋款的 New Balance，不只推出像是 327 那樣的平價鞋款，也與多個品牌打造令潮人難以招架的神級鞋款，這回復古搭上機能，看來潮流圈又即將引起極大動蕩了。

 
 
 
 
 
 
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目前關於 Stone Island x New Balance 尚未有近一步消息，據悉雙方將會以鞋款單品為主，關於後續消息還請有興趣的朋友繼續所定 COOL 的後續報導。

Source@stoneisland_official

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※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, NB, STONE ISLAND

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