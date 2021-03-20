史努比與查理布朗變身最萌可麗餅　還有琺瑯杯、後背包準備荷包失守

編輯／Emily 圖／翻攝自gelato pique cafe、narumiya-online.jp

《PEANUTS》漫畫主角史努比圈粉無數，這次與日本人氣可麗餅gelato pique café合作，把史努比、查理布朗融入甜點造型，推出三款萌到捨不得吃的限定甜品，還有簡約黑白插畫風的周邊商品，有馬克杯、帆布袋…等共11樣商品，絕對讓史努比迷們荷包失守。

《PEANUTS》漫畫這次與gelato pique café聯名，推出三款療癒甜點。第一款是「史努比巧克力冰淇淋可麗餅」，可可餅皮裡夾入鮮奶油和巧克力冰淇淋，再加上一塊史努比造型餅乾裝飾。第二款是「查理布朗香蕉鮮奶油可麗餅」，餡料是新鮮香蕉和鮮奶油，搭配焦糖醬與酥餅碎片，最後再附上一塊查理布朗造型餅乾。

除了可麗餅系列，還有一款「胡士托牛奶霜淇淋」，使用歐洲進口奶所調製，霜淇淋口感綿密又濃郁，上面也加了胡士托造型餅乾。這三款甜點的包裝也配合角色，做成史努比大臉、查理布朗衣服和胡士托圖案。

這次的聯名也推出一系列雜貨用品，都是白底配上黑線條插畫，看起來簡約有質感。杯子部分有史努比大頭加「gelato pique café」文字的琺瑯杯、馬克杯，以及杯墊、盤子，和適合外出攜帶的保溫瓶，不管是在家享受午茶時光或外出野餐，都能配上滿滿的史努比。

另外還有帆布提袋，花色有滿版印花、史努比歡呼圖案和大頭LOGO三種。史努比與gelato pique café的聯名商品3月19日開始在gelato pique café台北、台中店正式販售。

喜歡史努比周邊的話，日本《PEANUTS》漫畫則是與童裝品牌petit main合作，推出童裝聯名系列，有一系列超萌家居服，男生、女生穿都可愛度破表。這系列裡面有一些小物讓大人也想搶著用，有一款是「史努比玩偶後背包」，包包的蓋子做成史努比大頭模樣，還有立體的手腳，看起來就像一隻娃娃，有黑、灰兩色，另一款是「史努比髮夾」，也是立體娃娃造型，有史努比和糊塗塌客兩款。

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