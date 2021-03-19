保養瘋聯名！Aesop推探險家隨行組、SABON療癒之書掀話題

▲保養跨界聯名不斷，吸引消費者目光。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

保養品牌最近瘋聯名，各式跨界合作吸引目光，Aseop與RÆBURN 合作，推出探險家隨行組，SABON更與Peter Su合作打造療癒之書，使沐浴更具儀式感，而戀愛魔鏡更聯手手遊，包裝內附有限量虛寶兌換序號，讓買氣強強滾。

▲Aesop & RÆBURN 探險家隨行組，1,900元。

▲收納手袋由80%消費前回收再生棉製成。

Aesop首度與以打造永續環境為主軸的設計品牌RÆBURN 合作，推出探險家隨行組，這名稱其實很有趣，在全球疫情延燒的情況下，只要離開家門都像是一次冒險，這款隨行組中包括3款安全備品，分別為賦活芳香手部乾洗噴霧、賦活手部乾洗清潔露和 賦活芳香護手霜。

▲即日起至 4/8，單筆消費滿2000元，即可以990元加購SABON X PETER SU療癒之書。

SABON以沐浴儀式感著稱，這次也跨界Peter Su推出療癒之書，內含迷你PLV明星3部曲，和他的十句療癒之語，每一次的沐浴前，抽一張療癒之語，給予自己療癒的指引，小卡也可以作為書籤使用。希望藉由文字與香氣的力量，讓沐浴時光更美好。

▲戀愛魔鏡 超現實激長睫毛膏(聯名限量款)，340元。

戀愛魔鏡首度與手遊跨界聯名，派出熱銷第一超現實激長睫毛膏，與手遊《花舞宮廷》一同合作，推出聯名款包裝的限定商品，兩款不同設計的聯名紙卡包裝內皆附有限量虛寶兌換序號，除了在現實世界裡裝扮自己，也能徜徉在遊戲裡，盡情為角色的妝容服飾做變化。