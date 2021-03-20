上班、潛水靠一只LV錶搞定　4色任選、男女都能駕馭

▲LV推出Tambour Street Diver腕錶，男、女都能戴。（圖／LV提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

一只錶從正式場合到休閒時光都能搭配，對於不想費心換配件的人而言，無疑是最佳選擇，LV（Louis Vuitton，路易威登）聽到需求了，推出加入潛水錶設計的Tambour Street Diver腕錶，內置潛水旋轉邊框，潛水計上的字母V可以轉動，和分針尖端的搭配色V字對齊構成一個交叉，表示開始潛水。

▲LV Tambour Street Diver Skyline Blue腕錶，222,100元。





▲LV Tambour Street Diver Black Blaze腕錶，500,100元。



從Tambour Street Diver腕錶的品名，可領略是一款可從辦公室戴到健身房，或者是到夜店、海灘玩都能搭配的錶款，防水達100米，錶面時標、指針與內置旋轉錶框均採用Super-LumiNova夜光塗層，強調實用功能性；LV共推出3款錶徑44mm自動錶與1款39.5mm石英錶，自動錶各有天際藍、霓虹黑與火焰黑3色，石英錶則以白色為主色調，男、女都能能駕馭。

▲LV Tambour Street Diver Pacific White腕錶（左）166,100元，Tambour Street Diver Neon Black腕錶222,100元。



潛水錶熱潮未歇，Bell & Ross也持續壯大前陣容，打造BR 03-92 DIVER RED BRONZE紅色限量錶，錶殼與錶圈由92%銅與8%錫製成的CuSn8青銅製成，會隨著時間與環境養襪呈現古樸味道，搭配紅色陽極氧化錶圈與紅漆面盤，更加亮眼，錶背刻上深海潛水頭盔圖案，彰顯設計主軸。

▲Bell & Ross限量999只地BR 03-92 DIVER RED BRONZE潛水錶，139,000元。（圖／Bell & Ross提供）

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