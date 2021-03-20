fb ig video ETtoday search mobile

上班、潛水靠一只LV錶搞定　4色任選、男女都能駕馭

>

▲▼ LV & Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲LV推出Tambour Street Diver腕錶，男、女都能戴。（圖／LV提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

一只錶從正式場合到休閒時光都能搭配，對於不想費心換配件的人而言，無疑是最佳選擇，LV（Louis Vuitton，路易威登）聽到需求了，推出加入潛水錶設計的Tambour Street Diver腕錶，內置潛水旋轉邊框，潛水計上的字母V可以轉動，和分針尖端的搭配色V字對齊構成一個交叉，表示開始潛水。

▲▼ LV & Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲LV Tambour Street Diver Skyline Blue腕錶，222,100元。

▲▼ LV & Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲LV Tambour Street Diver Black Blaze腕錶，500,100元。
 

從Tambour Street Diver腕錶的品名，可領略是一款可從辦公室戴到健身房，或者是到夜店、海灘玩都能搭配的錶款，防水達100米，錶面時標、指針與內置旋轉錶框均採用Super-LumiNova夜光塗層，強調實用功能性；LV共推出3款錶徑44mm自動錶與1款39.5mm石英錶，自動錶各有天際藍、霓虹黑與火焰黑3色，石英錶則以白色為主色調，男、女都能能駕馭。

▲▼ LV & Bell & Ross 。（圖／公關照）▲▼ LV & Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲LV Tambour Street Diver Pacific White腕錶（左）166,100元，Tambour Street Diver Neon Black腕錶222,100元。

潛水錶熱潮未歇，Bell & Ross也持續壯大前陣容，打造BR 03-92 DIVER RED BRONZE紅色限量錶，錶殼與錶圈由92%銅與8%錫製成的CuSn8青銅製成，會隨著時間與環境養襪呈現古樸味道，搭配紅色陽極氧化錶圈與紅漆面盤，更加亮眼，錶背刻上深海潛水頭盔圖案，彰顯設計主軸。

▲▼ LV & Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross限量999只地BR 03-92 DIVER RED BRONZE潛水錶，139,000元。（圖／Bell & Ross提供）

►IWC紙基錶帶竟不怕水！　意外柔軟好戴、紋理獨一無二

►風・Luxury／錶盤上紅黃標誌不是披薩　正解夜光顯示「無輻射」

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Bell & Ross, 潛水錶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

梅根馬可訂婚穿的百萬高訂服破產！　Ralph ＆ Russo不敵疫情收攤

梅根馬可訂婚穿的百萬高訂服破產！　Ralph ＆ Russo不敵疫情收攤

約瑟芬皇后愛的梨形鑽變鑽錶　沒扣頭像珠寶手環

約瑟芬皇后愛的梨形鑽變鑽錶　沒扣頭像珠寶手環

賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲

賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲

皇冠、南瓜馬車串珠變迷你了　4,800元起擁有保值金飾 小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」 孫芸芸頭痛pose被女兒吐槽「要吃藥嗎」？　辣媽妙回「吃了」 葛萊美女歌手禮服加大辣、裹棉被出場　防彈少年團穿LV當乖乖牌 凱特王子妃肉肉腿萌照曝光！　夏綠蒂公主母親節卡片一句話惹鼻酸 IWC紙基錶帶竟不怕水！　意外柔軟好戴、紋理獨一無二 1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面