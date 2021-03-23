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必學5招白鞋清潔法「麂皮也有解」！讓你小白鞋不再穿成小灰鞋

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編輯／JJ

你也是一個白鞋不嫌多的人嗎？一雙接著一雙穿，髒了卻懶得清洗，最後「小白鞋」全被穿成了「小灰鞋」，看起來好像舊了，只好再去物色新的小白鞋，大概說中了無數白鞋控們的心聲。其實白鞋清潔一點都不麻煩，以下5個超easy的秘招學起來，鞋櫃瞬間換然一新，連難以對付的「麂皮」都有解！

▲白鞋清潔 。（圖／翻攝自IG）

▲必學小白鞋清潔妙計5招。（圖／翻攝自VEJA）

＃牙膏

生活中唾手可得的牙膏，其實是清潔鞋子的妙用好物，牙膏中含有「氟」的成分，能有效去污、去黃，尤其是運用在皮革鞋面的材質上效果最顯著，將牙膏擠在髒污處，再搭配細軟毛的牙刷搓揉起泡，馬上就能感受到乾淨非常多。

▲白鞋清潔 。（圖／翻攝自IG）

▲白色指甲油也能派上用場！（圖／翻攝自mistermordon）

＃白色指甲油蓋刮痕

有時候白鞋上看似清不掉的髒污，其實是已經不可逆的刮痕造成的，女孩們這時候拿出你的「白色指甲油」，就有機會可以補救！適量的刷上一點，就能神不知鬼不覺的遮蓋住，但要注意用量才不會弄巧成拙。

＃小蘇打粉

如果你也有「麂皮」材質的鞋子，就知道麂皮真是個讓人又愛又恨的材質，雖然好看，但是一髒了就很難清理。

在清潔麂皮時，最重要的是切忌用水搓揉，否則容易讓它變硬，一般的髒污其實用「小蘇打粉」就能有效清潔，在乾燥的狀態下將小蘇打粉灑在麂皮表面上，靜置一段時間，接著用牙刷採用輕輕敲打的方式，把髒污從裡頭敲出來，也順便把毛流刷開，讓麂皮恢復原本的柔軟質地。若是真的讓麂皮碰水了，盡量用點壓方式按開水痕，才不會破壞它的面料。

▲白鞋清潔 。（圖／翻攝自IG）

▲用衛生紙包覆是很重要的步驟！（圖／翻攝自Pinterest）

＃洗完鞋後用衛生紙包覆陰乾

許多人不願意自己清潔的理由之一就是因為曾經把白鞋給洗黃了，原因在於洗完鞋之後少了一個重要步驟，那就是用「衛生紙」大面積包覆，才能讓鞋子在乾燥的過程中氧化的物質轉移到衛生紙上，且要記得放在陰涼通風處晾乾、而不是曝曬，這樣一來鞋子就不會被洗黃了。

▲白鞋清潔 。（圖／翻攝自IG）

▲檸檬汁也有妙用。（圖／翻攝自Pinterest）

＃白醋、檸檬汁

在溫水中加入白醋，再將鞋子浸泡其中2～3小時，能達到漂白的作用；檸檬汁中大量的檸檬酸鹽，則能起到去污的作用，直接塗抹在髒污處，靜置一段時間再適度搓洗，沖洗之後就能變得超乾淨。

關鍵字：

小白鞋, 白鞋, 清潔法, 白鞋清潔, 麂皮清潔, 生活

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