樂高版小熊維尼「神還原」台灣開賣　連蜂蜜罐都有玄機

▲樂高小熊維尼系列4月在台開賣，場景神還原。（圖／記者蔡惠如攝、樂高提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期丹麥玩具大廠樂高（LEGO）總讓粉絲驚喜連連，繼超級瑪利歐系列之後，回應粉絲投稿的「小熊維尼」主題不但確認商品化，連在台灣也買得到啦！主要特色不但神還原維尼的家之外，連主要角色也不囉唆一口氣全收錄，超精緻的樹屋真的讓人一看就愛上！連蜂蜜罐都有玄機。

「小熊維尼積木盒組」以維尼的家為主要場景，雖然零件多達1265塊，但場景真的超級可愛，從有大床的臥室、廚房到門口玄關，門外的營火、大門上的門牌、窗簾、書本等零件，帶出滿滿的童話氣息，相較於之前充滿挑戰性的套裝組合，在組合小熊維尼時會感受到溫暖的幸福感，無論大人小孩都會很喜歡。

樹屋還能左右對稱開啟，細緻的窗台不但有可愛的窗簾，還有桌椅、茶杯組等等細節，連房內的蜂蜜罐，都能放置黃澄澄的「蜂蜜」在裡面，絕對不是虛晃一招，對開的「小熊維尼的故事書」裡，還有維尼的圖案隱藏其中，美麗富有層次感的綠葉裡，還藏有可愛的蜂窩跟小蜜蜂設計，驚喜感絕對一波波。

特別的是，樂高「小熊維尼積木盒組」是由英國父親Ben Alder投稿後，經投票成為正式產品，共有多達1萬個粉絲敲碗希望商品化，產品是以Ben Alder的原始設計為基礎，Ben提到自己的父母小時候讀小熊維尼的故事給他聽，自己現在同樣也將小熊維尼的故事讀給孩子聽，因此決定將場景還原，能更生動地跟孩子說睡前故事，這樣的設計初衷是不是也有點浪漫呢？

而盒組內也包含5個角色，主角小熊維尼拿著紅色氣球，能飄到樹上採他最愛的蜂蜜，圍著圍巾的小豬也陪在維尼身邊，跳跳虎用棍子把麻袋搬進樹林裡，兔子瑞比則準備好紅蘿蔔當作點心、屹耳以可愛的姿勢等待在旁，尾巴上還有著可以移動的緞帶。

「小熊維尼積木盒組」也即將從4／1在台灣上市囉，售價3,499元，讓喜歡小熊維尼的粉絲們，也能在自家擁有屬於自己的床邊故事場景。

OSIM旗下熱賣的「暖摩枕」，繼上次與米奇聯名之後，再與超人氣英雄動漫漫威合作，以最受歡迎的主角包括鋼鐵人、美國隊長、蜘蛛人推出聯名款系列，另包括囊括3個角色的「綜合版」共4個版本一起開賣，也讓人選擇困難。





其聯名圖案採用Q版的漫威英雄呈現，集結3大最受歡迎的漫威角色，以紅色為主題的蜘蛛人、藍色為主題的美國隊長，以及以橘色為主視覺的鋼鐵人，選擇困難也沒關係，另有特別版本則有3個英雄角色一起現身，讓你就算送禮也不怕「選錯人」。

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