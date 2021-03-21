奧斯塔羅12星座一周運勢0322-0328　水瓶財運旺爆、巨蟹桃花來了快把握

20210322-0328奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

TOP2：處女座愛情運最旺！雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

本周需注意星座

1.牡羊座事業運需要留意：自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

2.天秤座愛情運需要留意：過去雙方的問題在下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通但效果不彰，要注意下周彼此因情緒而導致的脾氣。

3.雙魚座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，也有破財的機會！類似交通罰單等的可能性存在！或莫名花筆金錢，下周要多加注意囉！

牡羊座



整體運勢★★★

牡羊朋友自信心些許下降並且對於周遭的朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納，奧斯建議下周在面對事情或決定時多敞開點內心接受他人。

愛情運勢★★

不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業運勢★★★

自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★

避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊。

金牛座



整體運勢★★★

下周金牛的朋友在處事上則顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到些許的恐懼，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會。

愛情運勢★★

下周在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議下周面臨另一半時需要簡化些。

事業運勢★★★

要注意積極度減少的狀況，工作上的考量太多，讓自己做起事來顯得畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免工作上過度的思考，以免做起事來綁手綁腳的。

金錢運勢★★★

財運停滯並不會有增加的狀況，如投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣子較好，另外也要注意開銷增加。

雙子座



整體運勢★★★

下周雙子朋友對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇且阻礙了起來。

愛情運勢★★★

對於愛情中現況感到些許的冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，讓對方感到些許的灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半。

事業運勢★★★

事業上呈現停滯不前的狀況，原因來自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有力的時間。

金錢運勢★★★

下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢需求而透支了自己的經濟。

巨蟹座



整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿巨蟹朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多。



愛情運勢★★★★

彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。

事業運勢★★★★

學事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。



金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

獅子座



整體運勢★★★

下周獅子朋友的情緒起伏大上許多，容易和周遭朋友起爭執，有一部份原因來自自己長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷了。



愛情運勢★★★

雙方在下周漸漸地較願意敞開內心，願意和另一半溝通，雙方的關係在下周會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的也在下周開始逐漸趨緩。

事業運勢★★★★

在學事業方面下周能有效掌握自己的進度，也較能控制工作或學業上的狀況，並且讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★

金錢運勢不錯，但卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點。

處女座



整體運勢★★★★

下周處女座朋友則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩，終於有時間好好思考未來。



愛情運勢★★★★

雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握。

事業運勢★★★★

下周事業將是一次的轉機，要好好的努力，這將奠下你日後在工作及學業上是輕鬆或是辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意或是疏忽的狀況出現。

金錢運勢★★★★

正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財，而有意投資的朋友，奧斯則建議海外標的會比較好。

天秤座



整體運勢★★

下周天秤座的朋友要注意自己的情緒反應，下周將會是情緒起伏較大的一周，在面對一直以來的堅持的事情感到些許的無力。



愛情運勢★★

過去雙方的問題在下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通但效果不彰，要注意下周彼此因情緒而導致的脾氣。

事業運勢★★★

情緒上的混亂最直接影響的就是事業方面，要注意因情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議在面臨決定或狀況時要學習先將情緒擺一邊。

金錢運勢★★

有投資理財的朋友多留意狀況，另外下周也要避免購買不必要東西的狀況。

天蠍座



整體運勢★★★

下周天蠍朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，也由於下周出現的狀況都是對之後影響甚多的，所以能解決的要盡量解決。

愛情運勢★★★★

過往遇到的狀況或經驗在下周又重新浮現，導致在面對另一半時多了點不耐煩，好處是雙方都有意好好解決出現的問題，不再讓問題隨時間淡化。



事業運勢★★★★

在事業方面過往不想處理的事情或問題在下周終於肯好好地解決了，工作上也有望出現貴人讓你好好學習，所以要好好把握。

金錢運勢★★★

正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若真想守點財下周要注意一些不必要的開銷。

射手座



整體運勢★★★

下周射手朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方下周對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★

事業上將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯下周對於自有事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多，面對許多事情都安心不少。

愛情運勢★★★★

雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原底，所以奧斯建議下周在感情如果有想改變的想法要好好把握，結果將會相當良好。

事業運勢★★★★

事業方面下周將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然下周在工作方面顯得較辛苦，但因為可以預見之後狀況相當良好，所以奧斯建議下周要好好把握做事的機會。

金錢運勢★★★

錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

水瓶座



整體運勢★★★★

下周水瓶朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，開始著手去調整過往就看似不錯的事情。

愛情運勢★★★★

雙方更願意在目前的情感裡頭努力，讓雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理。

事業運勢★★★★

對於目前的事業更加的投入與認真，也不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

雙魚座



整體運勢★★

過往努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓雙魚朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難。



愛情運勢★★

對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐。

事業運勢★★

下周過往學事業穩定的朋友也將開始動搖起來了，將是不太穩定的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★

正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在或莫名花筆金錢，下周要多加注意。

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