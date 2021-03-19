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三毛6大淒美金句：如果你給我的和別人一樣，那我就不要了

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編輯 ／Ann

1970至1980年代的著名作家三毛（陳平），以真摯成熟的筆觸成名，讀者更遍佈華人社群，三毛逝世距今（2021年）已滿30年了，但她筆下的字字句句依舊影響著後人，現在就一起來回憶三毛的經典語錄，在友情、愛情、生活中帶給大家的無數啟發。

1. 如果你給我的，和你給別人的是一樣的，那我就不要了。

三毛灑脫的個性從字句中就能讀出，不同於一般作家教你如何去追求愛情，三毛看待愛情和友情的態度都很直接了當。這或許也跟她的感情經歷相似，1971年三毛不顧家人的反對要與畫家鄧國川結婚，但婚禮前才發現對方原來是有婦之夫。

2. 我來不及認真地年輕，待明白過來時，只能選擇認真地老去。

年輕和老去看似都是生命必定經歷的過程，但是換個角度想，有誰真正認真地年輕過？或許等到明白過來的時候，已經不再年輕了。

3. 成長是一種蛻變，失去了舊的，必然因為又來了新的，這就是公平。

失去什麼也終將獲得什麼，成長是很公平的，三毛將豐富的人生閱歷灌溉在《撒哈拉的故事》、《稻草人手記》和《哭泣的駱駝》等書中，收穫了華人讀者的愛戴且歷久不衰，沒有如此經歷，就沒有後來的三毛。

4. 我不問別人的故事，除非她自己願意。

三毛的情感經歷豐富，藏著許多故事，但她仍秉持著「我不問別人的故事，除非她自己願意。」就算在多年後的現在，放在今時今日的環境中也毫無違和。

5. 人，真是奇怪，沒有外人來證明你，就往往看不出自己的價值。

三毛總是鼓勵人們追尋自己的價值，就如同她的其中一則名句：「一個人至少擁有一個夢想，有一個理由去堅強。」

6. 刻意去找的東西，往往是找不到的。天下萬物的來和去，都有他的時間。

三毛1991在台北榮總病房內逝世，結束了傳奇一生，仿佛就和她所說的「天下萬物的來和去，都有自己的時間」，47年短暫生命卻留給讀者無數回憶。

關鍵字：

三毛, 金句, 愛情, 生活, 語錄

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