Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便

文／C編

很多人離不開智慧型手錶，從撥接電話、傳簡訊，到監測身體狀況都需要，Apple Watch更是每出新一代都會引起極高關注，購物網站「Her和她」推出「Apple Watch Series 6（GPS）44mm藍色鋁金屬錶殼＋海軍深藍色運動錶帶」，原價13900元，特價13199元，現省701元，絕對要入手！

▲Apple Watch Series 6（GPS）44mm藍色鋁金屬錶殼＋海軍深藍色運動錶帶，原價13,900元，特價13,199元，點我購買。



Apple Watch Series 6為鋁金屬錶殼，並採用100% 再生航太等級合金材質製成，戴起來輕盈沒有負擔，運動錶帶以耐用又柔軟的優異fluoroelastomer材質打造，搭配創新的按插式錶扣，可以穩穩地戴在手上。

▲Apple Watch可以進行運動的監測。（圖／pexels）



44mm的大錶面相當率性，多樣化的錶面絕對能選到中意的，甚至每天搭配衣服、隨心情變化。Apple Watch具GPS功能，可撥接電話、傳送簡訊，就算手機不在身邊，也能保持連線。對於健康狀態的掌握，也是重要功能，Apple Watch強調能測量血氧濃度、心率狀態等，更是運動時友善的好夥伴，方便精準追蹤各項體能訓練指標，無論跑步、上健身房，甚至游泳都適用。

▲Apple Watch很多人會搭配運動使用。（圖／pexels）



日常生活狀態也都在Apple Watch Series 6的掌握中，精準測量體能訓練的資訊，計算出消耗的總大卡，以及時間、等等資訊，輕易地掌握自己的運動量，想瘦身、想讓生活更健康，都是絕佳幫手。另外，當手腕放下時，顯示器在室外的亮度比起以往幾代大幅提升。不用抬起手腕喚醒手錶，就能看清楚錶面上的資訊。

▲Apple Watch Series 6(GPS)44mm藍色鋁金屬錶殼＋海軍深藍色運動錶帶，原價13900元，特價13199元，點我購買。



購物網站「Her和她」推出「Apple Watch Series 6（GPS）44mm藍色鋁金屬錶殼＋海軍深藍色運動錶帶」，原價13900元，特價13199元，現省701元，如果觀望了一陣子，不如趁此機會下手，用科技讓生活更輕鬆。