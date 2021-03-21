fb ig video ETtoday search mobile

Mido大日期、Hamilton熊貓錶面清晰易辨　看了不會生氣

>

▲▼ Mido & Hamilton 。（圖／公關照）

▲Mido Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，32,000元。（圖／Mido提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

選擇機械錶除了考慮品牌、外型、功能外，易讀性也是該被列入參考項目，中價位品牌如Mido（美度表）、Hamilton（漢米爾頓）雖然錶款風格不同，但都將清晰易讀納入設計重點。Mido最新Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，於6時位置大日期窗，判讀日期一目了然。

▲▼ Mido & Hamilton 。（圖／公關照）

▲Mido Commander Big Date腕錶的大日期設計，相當實用。

流露優雅氣息的Mido Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，採用PVD玫瑰金不銹鋼材質錶殼，搭配深藍色絲光打磨的太陽放射紋面盤與金色系時標、指針，與紳士造型完美相襯，內載動力儲存長達80小時的自動上鍊機芯，兼具功能與美學。

▲▼ Mido & Hamilton 。（圖／公關照）

▲American Classic Intra-Matic美國經典臻薄系列H計時碼錶，（左起）米蘭帶款67,700元、皮錶帶款65,000元、米蘭帶款67,700元。（圖／Hamilton提供）

Hamilton近期則從60年代末期的計時碼錶獲得靈感，推出運動風格的Intra-Matic臻薄系列H計時碼錶，黑白「熊貓」面盤的設計更能凸顯小秒與計時盤，一眼就能判讀資訊，整體設計流露復古風格，品牌特別研發了全新具60小時動力儲存的H-51手動上鍊計時機芯，力求原汁原味。

►IWC紙基錶帶竟不怕水！　意外柔軟好戴、紋理獨一無二

►1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂

關鍵字：

MIDO, 美度表, Hamilton, 漢米爾頓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

梅根馬可訂婚穿的百萬高訂服破產！　Ralph ＆ Russo不敵疫情收攤

梅根馬可訂婚穿的百萬高訂服破產！　Ralph ＆ Russo不敵疫情收攤

約瑟芬皇后愛的梨形鑽變鑽錶　沒扣頭像珠寶手環

約瑟芬皇后愛的梨形鑽變鑽錶　沒扣頭像珠寶手環

賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲

賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲

皇冠、南瓜馬車串珠變迷你了　4,800元起擁有保值金飾 小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」 孫芸芸頭痛pose被女兒吐槽「要吃藥嗎」？　辣媽妙回「吃了」 葛萊美女歌手禮服加大辣、裹棉被出場　防彈少年團穿LV當乖乖牌 凱特王子妃肉肉腿萌照曝光！　夏綠蒂公主母親節卡片一句話惹鼻酸 IWC紙基錶帶竟不怕水！　意外柔軟好戴、紋理獨一無二 1.6萬起可擁有勞力士、「錶王」PP指定錶盒　蛇纏繞設計太狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面