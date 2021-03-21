Mido大日期、Hamilton熊貓錶面清晰易辨　看了不會生氣

▲Mido Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，32,000元。（圖／Mido提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

選擇機械錶除了考慮品牌、外型、功能外，易讀性也是該被列入參考項目，中價位品牌如Mido（美度表）、Hamilton（漢米爾頓）雖然錶款風格不同，但都將清晰易讀納入設計重點。Mido最新Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，於6時位置大日期窗，判讀日期一目了然。

▲Mido Commander Big Date腕錶的大日期設計，相當實用。

流露優雅氣息的Mido Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，採用PVD玫瑰金不銹鋼材質錶殼，搭配深藍色絲光打磨的太陽放射紋面盤與金色系時標、指針，與紳士造型完美相襯，內載動力儲存長達80小時的自動上鍊機芯，兼具功能與美學。

▲American Classic Intra-Matic美國經典臻薄系列H計時碼錶，（左起）米蘭帶款67,700元、皮錶帶款65,000元、米蘭帶款67,700元。（圖／Hamilton提供）

Hamilton近期則從60年代末期的計時碼錶獲得靈感，推出運動風格的Intra-Matic臻薄系列H計時碼錶，黑白「熊貓」面盤的設計更能凸顯小秒與計時盤，一眼就能判讀資訊，整體設計流露復古風格，品牌特別研發了全新具60小時動力儲存的H-51手動上鍊計時機芯，力求原汁原味。

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