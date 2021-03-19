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Adidas出「麥當勞聯名鞋」帥翻！紅黃配色像極了薯條加番茄醬　

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編輯／Emily

運動品牌adidas先前曾和麥當勞推出過聯名，把吃雞塊必沾的「糖醋醬」變成帥氣鞋款，這次他們又再度攜手推出新款，選用麥當勞招牌的紅、黃配色，還加入LOGO圖案和廣告標語等設計細節，鮮豔亮眼的造型穿在腳上絕對能吸引眾人目光。

▲adidas麥當勞鞋。（圖／翻攝自sneakernews.com）

▲麥當勞ｘadidas全新聯名鞋款。（圖／翻攝自sneakernews.com，下同）

麥當勞多年來都在美國贊助舉辦「麥當勞全美高中明星賽」（McDonald's All-American Game），雖然因為疫情而停辦，但還是與同為贊助商的adidas一起推出最新聯名。這次選用經典籃球鞋Pro Model 2G為基底，將充滿麥當勞特色的配色、元素融入設計中。

▲adidas麥當勞鞋。（圖／翻攝自sneakernews.com）

這款聯名鞋整雙都是顯眼的黃，亮面材質更引人注目，仔細看鞋面上還有麥當勞的M字LOGO壓紋，adidas的三條線、鞋子部分細節則選用紅色點綴，搭配起來除了馬上聯想到麥當勞，也很像薯條加番茄醬，看了忍不住肚子餓。

▲adidas麥當勞鞋。（圖／翻攝自sneakernews.com）

鞋舌部分則有「麥當勞全美高中明星賽」的LOGO，鞋頭側邊更藏了小細節，寫上紅色的「i’m lovin’ it」這句經典廣告詞。這次聯名再度引起討論，但官方目前還沒公佈販售資訊。

▲adidas麥當勞鞋。（圖／翻攝自sneakernews.com）

▲adidas麥當勞鞋。（圖／翻攝自sneakernews.com）

另外，Nike與陳冠希的潮牌CLOT一起打造的「K.O.D.」聯名鞋款，將於今年推出復刻版本，這次新出的「K.O.D.–Cha」以中國文化中的「茶」為靈感，配色方面使用深淺不同的棕，配上紅色Swoosh與小細節，呈現出蘊含茶道特色的設計，這系列預計三月底會販售。


由設計師細川雄太主理的日本品牌READYMADE與NIKE合作，將Blazer鞋型解構再造，強調手工DIY的氛圍，以手縫感拼接、向後延伸的Swoosh勾勾以及不規則凹凸狀的鞋底為特色，非常街頭帥氣，看來有成為下一雙「朴敘俊鞋」的潛力。林俊傑身為潮流一哥，當然搶先跟上這波「READYMADE X NIKE Blazer Mid」話題聯名，入手白色配色款式搭Gucci X The North Face服裝，在家隔離OOTD依然精彩。

▲林俊傑在家隔離不忘曬新鞋。（圖／翻攝自IG@jjlin）

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關鍵字：

adidas, 愛迪達, 聯名, 球鞋, 麥當勞, 薯條

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