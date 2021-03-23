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Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé近期釋出個人Solo單曲，演出時一位「好姐妹」來到了後台為她加油，這位女孩大中分的髮型幾乎沒有瀏海，當大家都在猜測到底是誰時，Rosé親自公佈了解答，竟是萬萬沒想到的Lisa！原本以豐厚妹妹頭為招牌的Lisa，現在開始漸進式的「露額頭」，其中為雜誌拍攝的影片於近日釋出，超稀疏的空氣瀏海讓她好像完全變了個人。

▲Lisa沒瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé懷裡「沒有瀏海」女生竟是Lisa。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

當Rosé貼出這組後台照時，由於另一位女生完全沒有露臉，但是靠著中分的髮型，許多網友推測應是Jisoo或Jennie，結果正解出爐，竟是大家覺得最不可能的Lisa！

▲Lisa沒瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé揭曉卡片上寫著「你的雙胞胎——Li Li（莉莉）」。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

Lisa的招牌齊瀏海妹妹頭多年來都沒有變過，甚至因為在舞台上怎麼跳都不會掀開而形成討論話題，粉絲們紛紛向她討教固定瀏海的密技，但也有一派網友猜測，Lisa保持著瀏海是否是為了「遮醜」？更有一些模擬Lisa沒有瀏海的照片在網上流傳。

但其實Lisa最近就默默開始了「露額頭計畫」，可以發現她的瀏海在各種場合中都越來越稀疏，漸漸地朝「空氣瀏海」前進，包括年初開始的私服照、近期的服飾代言形象、雜誌大片合作⋯⋯都能看出Lisa逐漸「開門」的瀏海，也搭配了更多溫柔的長髮造型。尤其是最近為雜誌拍攝的訪問影片中，Lisa的瀏海僅剩少少幾撮擋在額前，與先前的招牌妹妹頭髮型判若兩人，現在則是多了分甜美風。

▲Lisa沒瀏海 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Lisa, Blackpink, 妹妹頭, 沒瀏海, 露額頭

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