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LIFE・經典／奈良美智的大眼娃娃　說「很可愛」代表你超外行

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▲日本奈良美智作品。（圖／翻攝維基百科、奈良美智官方粉絲頁、MOMA官方網站、佳士得官方網站）

▲奈良美智創作出的藝術作品膾炙人口。（圖／翻攝維基百科、奈良美智官方粉絲頁、MOMA官方網站、佳士得官方網站，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

奈良美智近期在台掀起一股炫風，他的大眼娃娃圈粉無數，作者自身無疑也是近代日本最成功的藝術家之一，在拍賣場中，最高可有破千萬元的高價，然而最膾炙人口的藝術作品 - 大頭的兒童頭像娃娃，或許在一瞬間能讓你覺得「可愛」而欣喜，但若透過一段屏息的凝視後，你會發現那雙眼睛，會告訴你不同的故事。

▲日本奈良美智作品。（圖／翻攝維基百科、奈良美智官方粉絲頁、MOMA官方網站、佳士得官方網站）

▲以奈良美智為當月主題的雜誌。

奈良美智不僅只創作插圖，他也有雕塑、動畫與漫畫作品，流連在全球各地知名的藝術館內，作品主角除了大頭大眼的兒童之外，也會針對動物做主題創作。

當第一眼看到奈良美智的作品時，許多人心中會浮現性格中最柔軟的一塊，以孩子作為繪畫主題，有雙慧詰的大眼睛、可愛的身形、柔軟的身軀，霧化的線條讓他們看起來如夢似幻，但若再花點時間與他筆下的人物對看，你會發現他的眼神，除了真純之外，還帶點邪惡。

▲日本奈良美智作品。（圖／翻攝維基百科、奈良美智官方粉絲頁、MOMA官方網站、佳士得官方網站）

▲日本奈良美智作品。（圖／翻攝維基百科、奈良美智官方粉絲頁、MOMA官方網站、佳士得官方網站）

▲每個作品都有獨一無二的眼神，傳遞著私有的情緒。

就如同每個人的性格有多元的面向一般，即便是在奈良美智超扁平的繪畫風格下，也能透過層次色彩、獨特筆觸而呈現出來，帶點吊尾上揚的眼神，有種邪惡、不屑、冷漠、輕視與不友善，在乾淨的背景中，寂寥與疏離也油然而生，那是一種本性，直接且坦率，而且並沒有什麼好羞恥的。

▲日本奈良美智作品。（圖／翻攝維基百科、奈良美智官方粉絲頁、MOMA官方網站、佳士得官方網站）

▲有時奈良美智也喜歡隨意創作，紙盒、便條紙都會畫上作品。

雖然能透過雙眼解釋負面天性，正面的特質還是有的，娃娃在閉上眼睛微笑時，就像是個天使一般，安詳的臉龐，能療癒所有心靈，他的「夢遊娃娃」就呈現出這樣的特質，其實娃娃沒有性別，就因為如此它才能化身為所有人，你與我，也可以是奈良美智本人。

也就是因為眼睛如此重要，有個傳言指出奈良美智本人不喜歡出公仔等玩具產品，雖然他的繪畫風格是那麼符合這個市場，但他出玩具的決定真的是少之又少，即便出了也是少數的限量。

原因可能在大量生產的玩具無法真正表達那些細膩，反而讓他筆下的人物變得空洞無靈魂，最經典的莫過於Sleepless Night Sitting，每支公仔眼睛都由他親自上色，花了3年才完成出貨，也在拍賣場創下單支近150萬元台幣的成交價。

▲日本奈良美智作品。（圖／翻攝維基百科、奈良美智官方粉絲頁、MOMA官方網站、佳士得官方網站）

▲Sleepless Night Sitting公仔。

所以別只用「可愛」形容奈良美智的作品，它是一個相當複雜的創作，若有機會，不妨透過對看來挖掘跟領受，它會與你對話，並反應出你的內心世界。

▲日本奈良美智作品。（圖／翻攝維基百科、奈良美智官方粉絲頁、MOMA官方網站、佳士得官方網站）▲日本奈良美智作品。（圖／翻攝維基百科、奈良美智官方粉絲頁、MOMA官方網站、佳士得官方網站）

▲MOMA博物館販售的奈良美智作品文具。 

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關鍵字：

LIFE, 經典, 藝術, 奈良美智, 大眼, 娃娃, 繪畫

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