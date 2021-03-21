想要愛情長久，女人應該懂得學會的4件事情

文／Squid 圖／pexels

有了穩定交往的另外一半，一定很希望兩人可以在一起長長久久，但往往因為太過在乎，手足無措，不知道該怎麼樣跟對方有良性的互動，有時候過度做一些事情，結果反而適得其反，其實只要掌握好一定的距離，就可以相處得很舒適，對方也會更愛你。

1.學會信任

在一段關係之中，最重要的就是要懂得信任對方，不要神經兮兮，只要一看到對方玩手機，就覺得一定事有蹊蹺，或是有些舉動就懷疑東、懷疑西，把原本應該好好相處的時光變成吵架大會，搞得兩人都不愉快，因此，學會信任是相當重要的一環。

2.學會傾聽

在感情生活中，往往是女性比較懂得表達，常常說得多、聽得少，而男性比較少說，當他們願意表達的時候，要注意多一點傾聽，讓他們抒發自己的情緒，把握他想要訴說的時刻，而不是一股腦地給予，互相傾聽尊重才是長久的相處之道。

3.學會理解

爭吵往往都是因為沒有學著互相理解，而導致狀況出現，偶爾學會一下換位思考，站在男方的角度，了解男生真正需要的是什麼，很多時候你會發現男生其實就像小孩子一樣，只是需要多一點關心，有時候只是一句體貼的問候或支持，他都會因為你的理解而珍惜。

4.學會裝傻

這不是要妳真的完全裝聾作啞，只是有時候看到他們在做一些事情的時候，不要真的把聰明都拿出來，比如對方準備妳的生日禮物，也許妳早就知道他準備了些什麼，但這時候千萬不要拆穿，給予他一些自信、勇氣，也讓他的男子氣概得以發揮，他會更加愛妳。