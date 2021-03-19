母親節首波開跑！環球購物中心滿3千送700　遠百大家電滿萬送千

▲新北百貨母親節檔期首波促銷開跑，環球購物中心祭出卡娜赫拉吸客。（圖／記者蔡惠如攝、遠百提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

雖然母親節落在5月，百貨已蓄勢待發推出首波優惠檔期，以化妝品、內睡衣與家電為主，要民眾超前部署，環球購物中心從4／1起推出「美好生活節」，最高回饋只要消費滿3,000元就送700元；板橋大遠百也在3／19推出促銷，除了化妝品特惠組打頭陣之外，去年熱銷的大家電也推出滿千送百回饋，讓消費者3月就開始搶便宜。

Global Mall環球購物中心首波母親節，從4／1起至4／21推出回饋活動，新北中和店刷聯名卡，當日累計消費滿3,000元，送200元限量抵用券，若消費化妝品、內睡衣品項再加送300元，若於指定店使用GMpay並綁定Global Mall聯名卡消費，單筆滿2,000再加送200元限量抵用券。等同滿3,000元可回饋700元。

環球購物中心表示，今年至今整體業績成長10%，而台灣疫情穩定，人潮也慢慢回流，比起去年同期約有5%的成長，日前在環球中和推出「卡娜赫拉的小動物小農時光」快閃店，單日就吸引4000多人進場，排隊長龍達到300人，估計整檔期可吸客10萬人次。

板橋大遠百也從3／19至4／14期間，祭出「美麗購物節」檔期優惠，主打獨家優惠與熱門商品跟限量組合，像是母親節必買的化妝品、內睡衣等，單筆消費滿3,000元送300元抵用券，單筆滿萬元，再加送200元抵用券；去年熱賣的保健器材，也推出單筆滿5,000元，送500元抵用券回饋；大家電單筆消費滿萬送千元抵用券，百貨服飾單筆滿3,000元送200元抵用券。

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遠百表示，今年國際疫情仍持續，消費者無法出國的情況下，1至3月整體有2成的成長，包括精品、家電與化妝品是主要成長動能，看好母親節消費，也在美妝備貨量增加15%，整體檔期業績有望達到80億元。

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