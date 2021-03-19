fb ig video ETtoday search mobile

就像敷了整瓶乳霜！韓妞最愛3款「霜狀精華面膜」，一敷超有感

>

▲▼乳霜面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲乳霜精華劑型面膜，備受韓妞推崇。（圖／IG/laneige_kr、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

面膜速效的特性，常被女生用來當作急救保養，但有的面膜只能給你暫時保濕感，有的面膜精華乘載不足，敷了等於白敷。如果你想要敷後肌膚有感，建議試試挑乳霜精華劑型面膜，不僅能夠完整吸附乳霜精華成分，還能加強深度吸收。

▲▼乳霜面膜。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 完美新生氣墊緊緻面膜，18ml x 5片，1,900元。

LANEIGE推出全新完美新生氣墊緊緻面膜，運用獨特乳霜精華劑型，搭配創新雙層氣墊緊緻面膜結構，使精華能深入肌膚底層，敷後肌膚豐潤緊緻，單片面膜即含有超過三分之一瓶的完美新生賦活乳霜，能夠深度為肌膚充飽電力。

▲▼乳霜面膜。（圖／品牌提供）

▲雪花秀 滋陰生人蔘修護霜面膜，18g*5片，3,380元。

以滋陰生人蔘修護霜為本，雪花秀運用全球首創專利雙重包覆材質科技，打造滋陰生人蔘修護霜面膜。外層防水密封活性，內層則幫助釋放霜狀質地活性菁萃，材質緊密服貼肌膚，更能修護撫平眼周和法令紋路，保養十分有感。

▲▼乳霜面膜。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 超緊顏白金青春超導膜，5片，3200元。

緊緻拉提、美白二合一，特殊智慧雙層絨毛纖維材質面膜，外層高度透氣，同時有效鎖住活性成分，內層佈滿細小絨毛纖維，不儘能大量乘載霜狀質地的活性精萃，更能幫助活性成分的滲透，絨毛輕柔的抓握力，不管什麼臉型，面膜都能舒適包覆不滑落。

►當個細節美女！春季「身體亮白神品」盤點，暗沉一掃而空

關鍵字：

面膜, 韓妞, 緊緻, 面膜, 質地

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

張柏芝撞衫「小17歲」鹿晗女友！同款襯衫秒分勝負　網讚：真的凍齡

張柏芝撞衫「小17歲」鹿晗女友！同款襯衫秒分勝負　網讚：真的凍齡

凌晨5點就起床！韓年輕人掀「自律熱潮」　上班前做4件事展開一天

凌晨5點就起床！韓年輕人掀「自律熱潮」　上班前做4件事展開一天

「+J之亂」盛況不再？門市排隊人少到尷尬　網路卻瞬間搶到斷碼

「+J之亂」盛況不再？門市排隊人少到尷尬　網路卻瞬間搶到斷碼

UNIQLO「+J」明天開搶！必買千元內單品、襯衫、絕美洋裝搶先近看 美福大飯店下午茶無限爽吃才765元！ 現切肉品、生猛海鮮　一餐飽整天 星巴克3／15起「連續5天」買一送一　23歲民眾還有「咖啡免費」！ 高雄「義享天地」5亮點大公開　9間「全台獨家」曝光 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 超美「北歐風料理鍋」千元有找！燉煮、煎炸都行　還能同時做兩道菜 賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面