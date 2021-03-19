就像敷了整瓶乳霜！韓妞最愛3款「霜狀精華面膜」，一敷超有感

▲乳霜精華劑型面膜，備受韓妞推崇。（圖／IG/laneige_kr、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

面膜速效的特性，常被女生用來當作急救保養，但有的面膜只能給你暫時保濕感，有的面膜精華乘載不足，敷了等於白敷。如果你想要敷後肌膚有感，建議試試挑乳霜精華劑型面膜，不僅能夠完整吸附乳霜精華成分，還能加強深度吸收。

▲LANEIGE 完美新生氣墊緊緻面膜，18ml x 5片，1,900元。

LANEIGE推出全新完美新生氣墊緊緻面膜，運用獨特乳霜精華劑型，搭配創新雙層氣墊緊緻面膜結構，使精華能深入肌膚底層，敷後肌膚豐潤緊緻，單片面膜即含有超過三分之一瓶的完美新生賦活乳霜，能夠深度為肌膚充飽電力。

▲雪花秀 滋陰生人蔘修護霜面膜，18g*5片，3,380元。

以滋陰生人蔘修護霜為本，雪花秀運用全球首創專利雙重包覆材質科技，打造滋陰生人蔘修護霜面膜。外層防水密封活性，內層則幫助釋放霜狀質地活性菁萃，材質緊密服貼肌膚，更能修護撫平眼周和法令紋路，保養十分有感。

▲LANCOME 超緊顏白金青春超導膜，5片，3200元。

緊緻拉提、美白二合一，特殊智慧雙層絨毛纖維材質面膜，外層高度透氣，同時有效鎖住活性成分，內層佈滿細小絨毛纖維，不儘能大量乘載霜狀質地的活性精萃，更能幫助活性成分的滲透，絨毛輕柔的抓握力，不管什麼臉型，面膜都能舒適包覆不滑落。

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