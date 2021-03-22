MUJI隱藏版好物「精油口罩貼紙」　讓妳戴上口罩也有清新好空氣

文／Squid

受到疫情的影響，很多人長時間都要戴著口罩，不但悶熱，還要忍受異味，讓戴口罩這件事情一點都不舒爽；無印良品就推出一款「香薰油用口罩貼紙」，只要用香薰油點在上面，貼在口罩外側，就可以一整天都聞到精油的香味。

▲香薰油用口罩貼紙貼在口罩上就沒有異味了。（圖／MUJIHK）



這款「香薰油用口罩貼紙」已經在日本上市，一推出就引起不錯的銷量，因為只要用棉花棒在上面塗一點精油，貼在口罩外側，就可以輕輕鬆鬆聞到好聞的氣味，終於不用在受到異味所苦惱，非常方便又實用的小物。

▲香薰油用口罩貼紙上面抹上一點精油。（圖／MUJIHK）



除了用這樣的小貼紙，其實只要有精油的話，也可以挑選比較可以清爽空氣的單品，多特瑞精油保健師陳怡伶建議可以使用野橘、丁香、桂皮、尤加利和迷迭香，這些能加強防護力的精油，來對抗環境和季節性的威脅。

▲香薰油用口罩貼紙。（圖／MUJIHK、品牌提供）



不只是挑選精油，也可以將精油點在口罩的角落處，這樣也可以享有比較好聞的空氣，免於跟異味相處一整天，或是滴在口罩的綁帶上面，也可以達到同樣的效果，非常適合不喜歡異味的女孩嘗試使用。

【推薦單品】

▲多特瑞 保衛複方精油。（圖／品牌提供）

▲自然美瑞昇 樂呼吸複方精油。（圖／品牌提供）

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