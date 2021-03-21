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IKEA藝術家聯名先公開！Daniel Arsham會飛的時鐘、圓盤壁燈質感爆表

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編輯／Emily　圖／翻攝自ikea.com、IG@danielarsham

IKEA先前與Off-White的聯名系列大受好評，今年的ART EVENT 2021找來五位藝術家與設計師，一起合作推出限量系列，讓功能與藝術的界線模糊，推出兼具美觀與實用的家居品。其中找來了因為與Dior、寶可夢合作，而為人所知的Daniel Arsham，之後勢必又將引發搶購潮。

▲IKEA聯名Daniel Arsham。（圖／翻攝自ikea.com）

Daniel Arsham與IKEA的聯名商品是一款時鐘，以Daniel Arsham的知名作品《Falling Clock》為靈感製作，中間是一個簡單、基本的圓形時鐘，但周圍包裹了一條白布，布料飛揚的模樣，就好像被風強力吹拂。這次的合作讓藝術品不再遙不可及，當作品被轉化成真正的家居用品，不用去博物館、畫廊就能欣賞，在家也能感受美存在於生活中。

▲IKEA聯名Daniel Arsham。（圖／翻攝自ikea.com）

▲IKEA聯名Daniel Arsham。（圖／翻攝自ikea.com）

除了Daniel Arsham的作品，還有很多別出心裁的設計，像Sabine Marcelis的圓形壁燈就很美，造型是一個白色圓盤，底部裝有強烈的燈，但當光線從不透明表面的裂縫、邊緣滲透出來時，反而變得柔和，珊瑚色調更能營造出溫暖氛圍，掛在牆上宛如藝術品。

▲IKEA聯名Daniel Arsham。（圖／翻攝自ikea.com）

另外還有大型燈管、不規則的花瓶、裝飾品等等，全系列都很有設計感，目前還沒有確切的販售資訊，想要可得再等等。

喜歡充滿設計感的家具，也可以看看日本品牌TAKAHIROMIYASHITATheSoloist設計師宮下貴裕與義大利家具公司arflex的聯名商品，他選擇了arflex具代表性的Marenco沙發椅，以簡約白布為底，再印上兩個品牌的LOGO，沙發看起來像由好幾顆飽滿的枕頭組裝而成，除了造型美觀，感覺坐下去也很舒服。

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關鍵字：

ikea, 聯名, daniel arsham, 時鐘, 家具

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