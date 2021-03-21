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楊丞琳、小禎撞21萬愛馬仕夢幻包　狂愛小包連Dior也同款

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▲▼楊丞琳與小禎 。（圖／翻攝楊丞琳與小禎IG）

▲楊丞琳背愛馬仕招牌橘色的Lindy Mini包。（圖／翻攝rainie77 IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

正在大陸工作的楊丞琳，不忘po穿搭分享近況，洩露近來熱衷斜背小包包，選擇的款式來自各大品牌的夯包，包括愛馬仕（Hermes）19公分的Lindy Mini包、Dior迷你SADDLE馬鞍袋，巧的是胡瓜女兒小禎（胡盈禎）眼光與她雷同，兩人撞了同款不同色的愛馬仕與Dior包。

▲▼楊丞琳與小禎 。（圖／翻攝楊丞琳與小禎IG）

▲小禎常背粉色的愛馬仕Lindy Mini包。（圖／翻攝karenhu1984）
 

愛馬仕Lindy包名字靈感源自1920年代紐約黑人族群元起的舞蹈Lindy Hop，2007年推出以實用的肩背與手提構造吸引不少貴婦入手，2019年首度推出約21萬起跳的19公分迷你版，瞬間又成為追捧目標，楊丞琳收藏品牌招牌的橘色款，小禎則常背粉色的Lindy Mini包，與休閒服裝絕配。

▲▼楊丞琳與小禎 。（圖／翻攝楊丞琳與小禎IG）

▲楊丞琳斜背99,000元Dior迷你SADDLE馬鞍袋，搭配35,500元的刺繡肩帶。
 

兩人不僅撞愛馬仕夯包，也沒錯過Dior熱賣的迷你SADDLE馬鞍袋，楊丞琳選擇全刺繡藍色 Dior Oblique提花款，並搭配刺繡肩帶當斜背包，而小禎擁有相同樣式的奶油白小牛皮的迷你SADDLE馬鞍袋，應證小尺寸包款當道，成為女星們的最愛了。

▲▼楊丞琳與小禎 。（圖／翻攝楊丞琳與小禎IG）

▲小禎也擁有Dior迷你SADDLE馬鞍袋，是奶油白小牛皮款99,000元。（圖／翻攝karenhu1984）

►小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」

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關鍵字：

楊丞琳, 小禎, Hermes, 愛馬仕, Diro

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