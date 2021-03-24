這包「麥當勞薯條」怎麼會是襪子！連紙袋也神還原　穿上感覺超妙

▲日本設計師品牌Doublet竟用襪子做出薯條、玫瑰花。（圖 / 翻攝品牌官網）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期在IG上瘋傳的「全新包裝」麥當勞紙袋與薯條，過去我們熟悉的黃色雙拱門「M」，被調換成「D」而掀起了不少話題，不過仔細定睛一看會發現，這份寫著D的「薯條」竟然是用針織打造的，原來，這是來自日本設計師品牌Doublet為2021春夏打造的全新襪子，更以紅色棉襪製成了象徵著愛人之間浪漫情意的玫瑰花。

▲2014年Moschino設計師Jeremy Scott，運用麥當勞的元素推出服飾、包包、眼鏡等單品。（圖／翻攝自IG@moschino）

▲大陸麥當勞聯手Alexander Wang推出聯名系列。（圖／翻攝微博）

麥當勞過去聯名過的單品不勝枚舉，包括Alexander Wang、嘻哈饒舌歌手.....等等，MOSCHINO也曾運用麥當勞為靈感來源，打造系列服裝、配件，麥當勞自家更是默默出不少周邊產品，此番雖不是聯名，但Doublet巧妙的運用可愛的五指襪，注入麥當勞標誌性的「紅黃配色」翻玩，將包覆腳趾頭的部分當成炸得金黃的薯條，裝著酥脆薯條的紅紙盒則以腳踝延伸到腿部來演繹。

▲Doublet巧妙的運用可愛的五指襪，注入麥當勞標誌性的「紅黃配色」翻玩。（圖 / 翻攝品牌官網）

就連細節的部分也沒放過，綴在中央象徵品牌Doublet名稱的「D」，取代經典麥當勞英文McDonald’s開頭的「M」，搭配溫暖的針織材質，簡直可愛爆棚，也有網友表示：「覺得更像小熊維尼」、「是維尼配色」。

▲麥當勞紙袋也被完美復刻。（圖 / 翻攝品牌官網）

Doublet做好做滿，就連麥當勞招牌的咖啡色牛皮紙袋也完美復刻，俏皮的在紙袋上方寫了「GOOD SOCKS」。

▲Doublet將紅色襪子捲成了玫瑰花形狀，打上大大的蝴蝶結，包裝成了浪漫的花束。（圖 / 翻攝品牌官網）

另外Doublet也將紅色襪子捲成了玫瑰花形狀，包裝成了浪漫的花束，在花朵下方接上逼真的塑膠綠色根莖葉，大紅色的蝴蝶結緞帶繫在透明袋上，很適合在特別的節日裡，送給另一半互訴情意，襪子不穿時，Doublet也在透明包裝上貼心附上摺出玫瑰花的步驟，再把它摺回玫瑰模樣仍舊賞心悅目。

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