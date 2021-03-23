難怪瘦不了！「5個壞習慣」讓基礎代謝率狂降　睡眠不足太NG

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

有些人明明吃得不多，但卻瘦不下來，甚至還發胖，很大可能就是因為基礎代謝率太低。基礎代謝率除了受到年紀、體重等因素影響，還有些日常生活中的習慣也會影響基礎代謝，像是以下5個壞習慣就會使得基礎代謝率下降，不僅減肥效果不好，還讓你吃一點就發胖！

＃飲食不規律



很多人可能因為工作、生活習慣，每天用餐時間非常不固定，或是根據心情隨意安排吃飯時間，不在固定的時間吃飯，容易讓代謝變得紊亂，內分泌失調，進而使得人體代謝降低。

＃過度節食



節食是影響基礎代謝最嚴重的因素之一，為了減肥經常過度節食，會讓身體處於熱量攝取不足的狀態，身體為了維持「存活」，會自動調節代謝率，讓代謝率下降減少不必要的熱量消耗，應對節食造成的熱量損失，以維持機能運作

＃運動量不足



肌肉的熱量耗能是脂肪的9倍，而在身體上的「佔地面積」又比脂肪小，一個人的肌肉含量越多，身體消耗脂肪的速度越快，熱量耗能就越多，基礎代謝率也就越高。而運動是增加肌肉量必須關鍵之一，運動量不足的人，肌肉少，基礎代謝自然就會相對較低。

＃蛋白質攝取不足



蛋白質也是提高肌肉量的關鍵之一，在運動期間補充優質蛋白質，能幫助提高肌肉率，避免肌肉流失，且蛋白質主要是由氨基酸組成，人體消化蛋白質時會比消化脂肪跟糖需要更多的時間、燃燒更多熱量，且能給人更強的飽腹感。如果蛋白質攝取不足，會容易感到飢餓，代謝變得緩慢，基礎代謝率也會隨之降低。

所以別為了減肥、怕胖就不敢吃肉吃蛋，反而更應該要多吃瘦肉、奶蛋、豆製品，補充優質蛋白質，提高肌肉量、增加飽腹感，並提高基礎代謝率。

＃睡眠不足



睡眠不足影響層面很廣，首先睡眠不足會使身體感到疲乏，因而缺乏能量維持人體日常運行活動，其中就包括燃燒熱量；第二，睡眠不足會消耗肌肉，肌肉量下降就會使得基礎代謝率下降；第三，會影響胰島素敏感性，使得血糖不穩定；第四，睡眠不足也會影響飢餓素分泌紊亂，使得飲食質量變差，讓人變得更容易渴望高脂肪、高熱量食物，一不小心就會攝取過多熱量，轉化成脂肪囤積在腹部。

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