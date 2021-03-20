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「5個壞習慣」讓你越睡越累　原來寢室不通風也有影響

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▲▼「５個壞習慣」讓你永遠睡不飽 。（圖／Unsplash）

▲長期睡眠品質不佳，會嚴重影響健康。（圖／Unsplash，以下同

編輯 / Lily

現代人時常精神處於緊繃狀態，擁有高質量的健康睡眠更為重要。研究顯示，長期睡眠質量低落會使食慾增加、幸福感降低、易怒和焦慮不安等等，對身體、心裡都是惡性循環。日本睡眠專家表示，以下5點會影響睡眠質量，務必注意。

▲▼「５個壞習慣」讓你永遠睡不飽 。（圖／Unsplash）

#房間換氣不足

起床後是否有把窗戶打開，讓室內通風呢？研究顯示若房間換氣不足，也就是二氧化碳高，會讓人感受輕輕卡住脖子的缺氧狀態，當房間通風，便能提高睡眠質量，當睡得飽，心情也會變得更開闊。

#寢室的光線太亮

研究指出，就寢前室內的亮光會導致人體褪黑激素分泌量減少，少了天然安眠藥，入睡相對困難。反之，睡前就開始逐步把燈光調暗，睡前寢室保持全黑狀態，能幫助快快入睡。

▲▼「５個壞習慣」讓你永遠睡不飽 。（圖／Unsplash）

#躺在床上玩3C

睡前若還在滑手機，長時間曝露在藍光夏會導致褪黑激素濃度被抑制，交感神經也會變得亢奮，自然難以入睡，也不要在床上討論一些需要動腦的重大決定，容易造成腦部興奮不易入睡。

#睡眠時間不規律

日本睡眠專家分享，不規律的睡眠時間，也會使睡眠品質低落，一天熬夜，隔一天又大睡，會使大腦處時差混亂階段，導致第二天昏沉沉。建議每天睡眠時間正負不要超過一小時，盡量養成固定時間睡覺和起床。

#腸道不健康

驚訝嗎？腸道不只會影響排便，？其實腸道通過與大腦溝通，或者與免疫系統相互作用，產生連鎖反應，引起失眠。像是太晚吃晚餐、吃太多加工食品都會影響腸道，建議多吃蔬菜水果和發酵食品，必要時可以補充益生菌來改善。

關鍵字：

睡眠, 品質, 習慣

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