下班後暴飲暴食？營養師傳授「終極3招」，抑制你的飢餓感

▲下班後若晚餐不節制，容易陷入發胖危機。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

上班壓力緊繃，許多人一下班就像顆洩了氣的皮球，釋放壓力只想軟爛大吃，也因如此總讓減肥破功，體重卡關，若你也有這種下班暴食的症狀，營養師建議你做以下3件事，幫你管住嘴巴，抑制食慾，讓你離理想身形更進一步。

▲綠茶不只能抗老，也能幫助抑制食欲。

#下班前喝一杯綠茶

想要控制食慾，建議下班前先喝一杯綠茶，綠茶中的茶胺酸能幫助你降低心理壓力，減緩工作結束後內心壓力的劇烈波動，綠茶也能抑制住你的食慾，讓飢餓感來得不那麼猛烈．

▲先想好晚餐，下班就照著吃就好。

#先計畫好飲食

下班後心情一放鬆，就會想要亂吃一通，這時吃進去的絕大部分都是垃圾食物，所以建議在下班前，先想好下班後的晚餐要吃什麼，千萬不要下班後邊走邊想，在自己不餓的情況下先設定好，較不會踩雷。

▲堅果富含不飽和脂肪酸及維生素等營養，可以預防便秘、改善腸道健康。

#補充高脂肪健康零食

如果你下班後經常暴食，可以隨身攜帶一些高脂肪的健康零食，像是堅果、黑巧克力等，因為脂肪能增加你的飽足感，更能刺激身體分泌一種叫膽囊收縮素的荷爾蒙，能幫助有效控制飢餓，下一餐飲食也不怕吃過量。

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