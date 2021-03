「有些相愛是命中注定，卻不是注定的相守」五部經典愛情片回味無窮

編輯/ChiNg

不得不說許多愛情經典片實在是不管看幾遍都不膩,無論是男女主角的顏值還是編劇的震撼都令人回味無窮,這些甜到蛀牙、虐到心坎裡的神片同時也帶給我們很多省思,劇中一則則的金句都是生活中很好的雞湯,下面五部英文愛情鉅作帶著大家邊欣賞邊成長。

《真愛每一天》原名:《About Time》

‘’How long will I love you?As long as stars are above.’’

我會愛你多久?只要你頭頂上的星星依舊閃爍。

‘’Suddenly, time travel seems almost unnecessary, because every detail of life is do delightful.’’

突然間,穿越時空似乎已經沒必要了,因為所有生活裡的細節都會帶來喜悅。

《真愛挑日子》原名:《One Day》

‘’Affection is when see someone’s strength; love is when you accept someone’s flaws.’’

喜歡是看到一個人的優點;而愛,則是接受一個人的缺點。

‘’I’m not lonely. I’m alone.’’

我單身,但是並不寂寞。

《戀夏500日》原名:《500 Days of Summer》

‘’Some people are meant to fall in love with each other, but not meant to be together.’’

有些人的相愛是命中注定,但卻不是命中注定相守。

‘’Love makes man grow up or sink down.’’

愛情若不是讓人成熟,就是讓人墮落。

《真愛繞圈圈》原名:《Love, Rosie》

‘’No matter where you are, and who you’re with, I will always, truly, completely, love you.’’

不管你在哪裡、和誰在一起,我都會永遠真誠的、完全的,愛你。

‘’Life is full of hellos and goodbyes. I wish I can be your favourite hello, and the most painful goodbye.’’

人生充滿了相遇與別離,希望我會是你最愛的相遇,和最痛的分離。

《我就要你好好的》原名:《Me Before You》

‘’You only get one life. It’s actually your duty to live it as fully as possible.’’

你只能活一次,你有責任讓自己活得精彩。

‘’You can’t change who people are, you love them.’’

你不能改變別人,但你能選擇盡量去愛他們。

