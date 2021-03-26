Longchamp漁網袋拎去買菜太時尚！塞滿包包不變形　這2款平價版也很夯

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LONGCHAMP每次推出系列手袋都備受明星、時尚圈喜愛，而2021年春夏推出全新「Filet Le Pliage」漁網包絕對是時尚實用的代名詞，將原本的折疊、輕盈特性融入了吸睛的新元素，網狀的設計讓整體視覺效果大幅提升，不僅記憶點很深也讓人不禁聯想起媽媽們到超市拎的買菜籃。

▲LONGCHAMP 2021春夏系列漁網袋。（圖／翻攝自IG@longchamp）



這次LONGCHAMP特別與法國編織漁網袋品牌FILT聯名攜手打造這款既特殊又別緻的造型手袋，質地上採用的是延展性極高的棉線因此柔軟舒適的同時也很耐重，更讓人愛不釋手的是大容量的設計絕對會成為你最實用的愛包。

▲無論是手提還是側背都很別緻，且展現出不同風格。（圖／由品牌提供，下同）

Filet Le Pliage漁網袋親民的設計，就算拎去買菜也不會顯得過於奢華突兀，能完美融合在平凡的日常生活中；此系列共有六款顏色造型，無論是黑色、藍色、橘色還是粉色搭配經典平格手把瞬間都法國味飄香，俏皮又浪漫。

▲全系列共有六種顏色可供選購。

漁網袋近幾年熱潮不退，拎著就出門逛街的女孩不在少數，像秀智也曾把漁網袋當成穿搭配件，錢包、口紅這些小東西雖然無接直接放，但只要加個收納袋就可以。

▲秀智的穿搭配件也有大熱的漁網袋。（圖／IG@skuukzky）



而無印良品以及IKEA也有更平價的網狀收納袋，無印良品款式大小約為37X33cm可說是相當大容量，無論要裝水果還是蔬菜通通不是問題，加上輕巧與方便攜帶，摺疊放入日常包款也幾乎不佔空間；而IKEA材質上選用了環保的友善材質棉花，耐用的特性讓你購物的同時也為地球盡一分心力，且一組兩入的網袋200元就有找，CP值簡直是太高。

▲無印良品網狀收納袋。（圖／翻攝自muji.com）

▲IKEA網狀造型的手提袋，一組兩入NT$200有找。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

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