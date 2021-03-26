fb ig video ETtoday search mobile

Longchamp漁網袋拎去買菜太時尚！塞滿包包不變形　這2款平價版也很夯

>

編輯／ChiNg

LONGCHAMP每次推出系列手袋都備受明星、時尚圈喜愛，而2021年春夏推出全新「Filet Le Pliage」漁網包絕對是時尚實用的代名詞，將原本的折疊、輕盈特性融入了吸睛的新元素，網狀的設計讓整體視覺效果大幅提升，不僅記憶點很深也讓人不禁聯想起媽媽們到超市拎的買菜籃。

▲Longchamp手袋。（圖／翻攝自IG@Longchamp）

▲LONGCHAMP 2021春夏系列漁網袋。（圖／翻攝自IG@longchamp）

這次LONGCHAMP特別與法國編織漁網袋品牌FILT聯名攜手打造這款既特殊又別緻的造型手袋，質地上採用的是延展性極高的棉線因此柔軟舒適的同時也很耐重，更讓人愛不釋手的是大容量的設計絕對會成為你最實用的愛包。

▲▼LONGCHAMP新手袋。（圖／由品牌提供）

▲無論是手提還是側背都很別緻，且展現出不同風格。（圖／由品牌提供，下同）

Filet Le Pliage漁網袋親民的設計，就算拎去買菜也不會顯得過於奢華突兀，能完美融合在平凡的日常生活中；此系列共有六款顏色造型，無論是黑色、藍色、橘色還是粉色搭配經典平格手把瞬間都法國味飄香，俏皮又浪漫。

▲▼LONGCHAMP新手袋。（圖／由品牌提供）

▲全系列共有六種顏色可供選購。

漁網袋近幾年熱潮不退，拎著就出門逛街的女孩不在少數，像秀智也曾把漁網袋當成穿搭配件，錢包、口紅這些小東西雖然無接直接放，但只要加個收納袋就可以。

▲秀智的穿搭配件也有大熱的漁網袋。（圖／IG@skuukzky）

而無印良品以及IKEA也有更平價的網狀收納袋，無印良品款式大小約為37X33cm可說是相當大容量，無論要裝水果還是蔬菜通通不是問題，加上輕巧與方便攜帶，摺疊放入日常包款也幾乎不佔空間；而IKEA材質上選用了環保的友善材質棉花，耐用的特性讓你購物的同時也為地球盡一分心力，且一組兩入的網袋200元就有找，CP值簡直是太高。

▲▼網狀收納袋。（圖／翻攝自muji.com）

▲無印良品網狀收納袋。（圖／翻攝自muji.com）

▲▼網狀收納袋。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

▲IKEA網狀造型的手提袋，一組兩入NT$200有找。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

►根本中毒！太妍什麼東西都要用「笑臉雛菊」　Krystal同款手機殼賣爆

►有夠好搭！小CK「D字扣」手袋IG狂洗版　KINAZ石紋包低調自帶仙氣

關鍵字：

longchamp, 手提袋, 有趣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

周冬雨急切割BURBERRY！品牌對新疆棉持「不表態」立場也遭殃

周冬雨急切割BURBERRY！品牌對新疆棉持「不表態」立場也遭殃

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

才3399元！好市多開賣原價6千多的馬汀鞋　網友：手刀去搶！

中衛「哈利波特口罩」限量5000盒　3／31全台屈臣氏開賣！

中衛「哈利波特口罩」限量5000盒　3／31全台屈臣氏開賣！

越睡越累？4種「超級好眠食物」多吃，讓你一覺到天亮 星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送 華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆 Longchamp漁網袋拎去買菜太時尚！塞滿包包不變形　這2款平價版也很夯 8對明星「情侶夫妻檔」時尚風格跟著穿　不用同款照樣放閃 最不喜歡「拜託人」的3大星座！天蠍好強不服輸、習慣「靠自己」 星巴克「香蕉杏仁奶星冰樂」喝下去爽爆　行家再淋巧克力醬更濃郁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面