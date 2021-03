《飛天小女警》、《小美人魚》真人版毀童年？網：烏蘇拉大勝愛麗兒

編輯/ChiNg

大家肯定不陌生的兒時卡通《飛天小女警》近期宣布即將推出真人版影集,而CW電視官方公布演員名單之後瞬間在網上引起熱議,透露了將由汪可盈(Chleo Bennet)、德芙卡梅隆(Dove Cameron)以及雅娜佩羅(Yana Perrault)來飾演花花、泡泡和毛毛這三位小女警。

▲童年卡通《飛天小女警》即將推出真人版影集。(圖/翻攝自IG@chloebennet、@yanaperrault、@dovecameron)

於1998年開播的人氣卡通《飛天小女警》如今已經二十餘年,陪伴大家長大的小女警們同樣也變了不少,因此這次的真人版影集將以20多歲的花花、泡泡和毛毛來開啟新的篇章,並且繼續描述她們三人攜手打擊犯罪與追逐夢想、自我實現的人生歷程,再度以勇敢正義的形象回到大家面前,然而網友似乎不是非常滿意,紛紛說道「又一部毀童年的作品」、「還我小女警!」。

根據公布名單,將由華裔的汪可盈(Chloe Bennet)飾演自小就帶有姊姊成熟氣質的隊長花花,具領袖魅力的聰明小孩過了二十年後如今將再度重返螢幕,而中美混血並擁有姣好身材的汪可盈卻因角色設定必須改為壓抑孤僻的個性,對此性格大變的人設讓網友決定不買單。

另外,調皮搗蛋的泡泡則是由新生代女星德芙卡梅隆(Dove Cameron)飾演,擁有一頭金髮以及甜美長相的她完全能勝任劇中泡泡Q萌的形象,而一向表現得鬼靈精怪的泡泡同樣也在這次的真人版人設中被改為木訥與成熟的模樣,彷彿是瞬間長大變了一個人似的,同樣讓網友們完全不能接受。

而既帥氣又穩重的毛毛則是由音樂劇演員雅娜佩羅(Yana Perrault)飾演,率真活潑的她正符合這個中性的形象,大概是這次真人版三人幫中唯一與卡通吻合的人設,讓大家還能對童年保有一絲的回味。

而迪士尼經典作品《小美人魚》也同樣將推出電影真人版,自兩年前公布將由非裔美國歌手Halle Bailey飾演愛麗兒後網友紛紛發起「This is not my Ariel」的活動希望官方能選擇與卡通角色外型相符的演員,看來網友似乎只能接受小美人魚是紅髮、白皙肌膚的模樣,然而仍有少數人認為擁有天生好歌喉的Halle Bailey同樣能勝任這個角色。

近期官方再度公布決定由21歲的英國演員Jessica Alexander飾演反派角色烏蘇拉,消息一釋出網友讚嘆這簡直是史上最美反派,慵懶的貓眼加上逆天的長腿,這個烏蘇拉的殺傷力也太強!肯定比卡通裡的她更有潛力能魅惑王子的芳心,更有網友幽默說道「支持王子選擇烏蘇拉」。

