關於貓主子的7個秘密！這個動作其實是想表達「我愛你」

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身為貓奴的大家肯定時常摸不清貓老大究竟在想什麼，「牠是不是不喜歡我？」、「牠這樣是開心嗎？」其實不只是BBC，近期連美國貓咪行為專家Erin Askeland也出面為大家解惑貓咪的各種行為，真相大白之後除了驚訝之餘也能更了解自己家中的可愛萌寵，以下七點你不知道的貓咪秘密帶著大家一起解惑。

＃貓咪靠爪子來排汗

牠們的汗腺集中分佈在腳底板上，因此當我們看到夏天時濕濕的貓掌就是牠們正在排汗，而貓咪經常舔自己身上的毛髮並不是為了清潔身體，而是為了幫助散熱。

▲解惑貓咪的各種行為。（圖／翻攝自IG@kikibekako，下同）



＃貓咪在嘗試某樣食物時，前三次會很排斥，但第四次會放心大膽的去嘗試

如此一來下次若要餵食時，大家就知道該如何處理了吧，不是不吃，而是要你有耐心的多試幾次。

＃貓咪吃不出甜味

相較於人類擁有9000個味覺細胞貓咪只有470個，因此吃不出甜味的牠們更容易因此而不小心攝取過多，進而影響健康與蛀牙。

＃貓咪也有分左右爪，通常母貓以右爪為主，公貓則是以左爪

而且根據研究顯示，左撇子的貓咪更悲觀、行為上更是敏感。

＃貓咪可以喝海水

相較於人類，貓咪的腎功能更為複雜因此可以分解海水的鹽分。

＃貓咪是遠視的，看不到近物

遠視使牠們無法聚焦於近的東西上，但我們所謂的鬍子也就是牠們的「觸鬚」可以幫助牠們判斷近距離的物品位置，所以千萬不要隨便幫牠們剔除。

＃貓咪睡在腳邊是為了保護你

即便貓咪的個性冷淡又孤僻，但牠仍然知道你才是平常辛苦照顧牠的人，對牠們而言床尾相較於床頭更能迅速注意到危機的發生，所以當牠窩在腳邊時其實是在保護你亦是一種表達「我愛你」的方式。

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