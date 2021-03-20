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IKEA敦南週末結帳等40分鐘　民眾棄車店員忙收拾喊：「好累」

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▲IKEA敦南。（圖／記者陳美伶攝）

▲IKEA敦南宣布收攤後的首週末，結帳人潮排出長龍。（圖／記者陳美伶攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA在台歷史最久的敦南店，在日前宣佈4月底結束營業，宣布隔天吸引大批民眾前往朝聖，今（3／20）為宣布收攤後首個週末，果然吸引眾多人潮進行「回憶巡禮」，仍造成結帳區排出長龍，下午最少要排上40分鐘才能看到收銀台，有民眾見狀直接「棄守」，商品就丟在動線旁，店員忙收拾之外還小聲說出「好累」。

▲IKEA敦南。（圖／記者陳美伶攝）▲IKEA敦南。（圖／記者陳美伶攝）

▲IKEA敦南週末結帳隊伍尾端幾乎排進倉儲區末。

敦南店營業23個年頭，創造不少台北人的許多回憶，日前正式宣布將在4／26收攤，很多消費者錯愕之餘，也表示將會趁空去跟該店好好道再見，今為宣布後的首個週末日，除了原本的假日人潮，也有參觀民眾表示「確實比較擠」，而感受差最多的便是結帳台，以往約莫等10幾分鐘就能結完帳，今天排出長龍，等待時間也拉長到40分鐘。

IKEA敦南店宣布將結束營業，並推出特價出清，除了百款熱銷商品3折起之外，每週還會公布特價出清品，另推整個展間打包價4折起，展間打包不到3天就已經全數賣光，民眾於週末趁空光顧，除了看是否有便宜可撿之外，也順便來敦南店回憶從前。

▲IKEA敦南。（圖／記者陳美伶攝）

▲販售霜淇淋的美食小站人潮也比以往多。

而店內提袋率明顯提高，幾乎8成民眾袋中都有商品，也導致結帳櫃檯全開，仍無法快速消化人潮，長龍仍然排進倉儲區，比宣布收攤隔天約再多30%的等候民眾，不少消費者見狀直接放棄，也讓排隊結帳的路程中，到處都看到被放棄的購物袋，還有人直接整車丟在路邊，店員忙著指導排隊動線外，還要再清理被丟路邊的商品，直說好累。

▲IKEA敦南。（圖／記者陳美伶攝）▲IKEA敦南。（圖／記者陳美伶攝）

▲結帳隊伍旁都有許多被放棄結帳的商品。

民眾吳小姐表示，自己排隊結帳等了30多分鐘，其實早就預料到結帳會等很久，但直接把東西丟在旁邊實在很沒品。另位民眾邱先生則說：「若只是一兩件東西不想等也就算了，看到一整車直接放在路旁走人，真的要檢討。」

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