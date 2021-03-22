檢測身體「疲勞程度」超過5個小心重度疲勞！　加碼6招緩解小方法

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人工作生活忙碌、壓力大，很多人嘴上常會喊累，但卻輕忽身體的疲憊狀況，沒放在心上，小心疲勞長期累積是真的會累出病，從精疲力盡到身體有狀況、疾病纏身，甚至突發猝死，都是忽視身體發出的疲勞訊號，快來測試看看你的身體疲勞程度，是輕度疲勞而已還是已經累積到重度疲勞了？



從以下信號選出自己有的狀況。

1.早上總是覺得睡不飽、不想起床， 勉強起來後，也是感覺滿身疲憊。



2.說話有氣總是無力。



3.懶得爬樓梯，上樓時也常常絆到自己的腳。



4.工作或看書時，注意力都難以集中。



5.很喜歡躺沙發，甚至會把腳抬高才覺得舒服。



6.經常腹漲、拉肚子或便秘。



7.就算看到公車靠站，也不想加快腳步趕上去。



8.越來越健忘，越是發生沒多久的事越容易忘記。



9.懶得跟同事聊天，回到家後也常懶得說話。



10.容易心悸、胸悶，常會有一種說不出的不舒服感。



11.常常想伸懶腰，打呵欠，老是睡眼惺忪的感覺。



12.常常食慾差。



13.四肢僵硬，兩腿沈重，雙手容易發抖。



14.不容易入睡或早起，入睡後總是不斷做夢。

以上徵狀若你有2～3項，表示輕度疲勞；有3～4項，表示中度疲勞；有5～7項，表示重度疲勞；若有8項以上，可能患有某些疾病，建議到醫院檢查。

想改善身體的疲憊感，從平時生活習慣做起，盡量避免熬夜、多休息，也要適度做些運動或能幫自己舒緩情緒壓力的活動，此外，快把6個小妙招學起來，也能幫助緩解身體疲勞。

1.腰酸背痛：伸懶腰

伸懶腰可使全身大部分肌肉收縮，除了可緩解腰背痠痛，甚至是全身疲勞感，還能幫助血液循環，帶走肌肉中的代謝廢物。

2.胸悶：做擴胸運動



很多人辦公桌坐久了都會有胸悶、氣短的感覺，這時候可以站起身做點擴胸運動，不僅可減輕肺部壓抑感，提高心肺的供血氧能力，還能幫助防止胸椎側彎、活動肩背肌肉。

3.眼睛酸澀：打哈欠



打哈欠能刺激淚腺分泌淚液，以濕潤眼睛，助緩解眼睛乾澀的不適。在打完哈欠後還可以閉上雙眼，將食指、中指、無名指合併輕柔按壓眼球10～20秒，促進眼部血液循環，並幫助刺激分泌物排出眼睛。

4.大腦疲勞：深呼吸



用腦過多，血液營養功能不足就會使得大腦疲勞，適度的做幾個深呼吸能幫助放鬆肌肉、消除疲勞，尤其腹式呼吸法可有效進行氣體交換，促進血液循環與新陳代謝，使身體含氧量上升，增加腦部營養物質的供給。

5.肩頸僵硬緊繃：繞手臂

肩頸緊繃僵硬時可以做小時候健康操裡會有的繞手臂動作來幫助緩解，建議可以站起身，雙腳與肩同寬，以肩膀為軸心將雙臂往前、往後各繞10圈，可以做3～5組，動作幅度大一點。

6.腿部脹痛：平躺抬腿



可平躺在床上或瑜伽墊上，將雙腿靠牆抬起，雙腿越靠近牆面越好，維持5～10分鐘，幫助下半身血液循環，緩解下肢靜脈回流循環變差帶來的浮腫、不適和損傷，減緩腫脹痠疼感。

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