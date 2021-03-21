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星・變美／鍾欣潼曝不花錢保養法　「喝水時間表」讓你變美又激瘦

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▲▼鍾欣潼「喝水時間表」讓你變美又激瘦 。（圖／翻攝自小紅書）

▲阿嬌提醒不要等渴了才喝，喝水也可照表操課。（圖／翻攝自IG/q_gill、鍾欣潼小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

鍾欣潼（阿嬌）的盛世美顏，在香港女星中一直是數一數二，即便今年已邁入40歲，仍看不出一絲老態，狀況能維持那麼好，憑著就是她的懶人變美法，先前她分享她的喝水表引起大家仿效，堅持後不僅肌膚細緻，還意外瘦了幾公斤。

▲▼鍾欣潼「喝水時間表」讓你變美又激瘦 。（圖／翻攝自小紅書）

#懶人喝水法

她分享先前因為工作關係，老是忘記喝水，先前找到一份時間表，堅持一段時間後，不僅皮膚變好，連一直卡關的幾公斤都消了。

7:00 起床後，排毒怯斑
9:00 早飯後，提神醒腦
11:30 午飯前，增加飽腹感
1300 午飯後，促進消化
15:00 下午茶時間，提神解乏，可以少吃點零食
17:00 晚餐前，增加飽腹感
20:00 渴了就喝

她提醒大家可以按照自己的的作息來喝水，每隔不到2小時就必須喝一次水，大約為150-200ml左右，喝水必須積極，當你覺得渴了再喝，身體已經缺水了，睡前2小時不要喝水，否則容易水腫。

▲▼鍾欣潼「喝水時間表」讓你變美又激瘦 。（圖／翻攝自小紅書）

#提醒自己多眨眼

眼睛是靈魂，稍微有一些眼睛乾澀或是眼白泛黃，就容易顯老。身為大眼美女的她，對於保養靈動大眼有一套，像是生活一定要規律化、少熬夜、充足睡眠以及多運動，減少看3C產品的時間，看手機時要有意識地提醒自己多眨眼，這樣能產生淚液而濕潤眼睛。

▲▼鍾欣潼「喝水時間表」讓你變美又激瘦 。（圖／翻攝自小紅書）

#防曬要塗足量

一年四季必做的防曬，也絕對馬虎不得，她分享防曬霜若是沒塗夠，就等於白塗，像是一管60ml的防曬乳，一個月就要用完，記得脖子和耳朵後面也不要忘記。除了臉部防曬，挑選具有防曬係數的護唇膏也重要，不然容易使雙唇暗沉、起皮，甚至長唇紋，這樣口紅都白買了！即使在家也要避開陽光直射地方，記得得把窗簾拉上，要不然也要塗防曬霜。

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關鍵字：

鍾欣潼, 保養, 瘦身.喝水

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